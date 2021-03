Zebre 31 – 48 Leinster :

C’était le show Dave Kearney sur la pelouse du Stadio XXV Aprile ce vendredi soir. L’ailier, qui joue sous les couleurs du Leinster depuis 2008 et qui n’a jamais connu un autre club, a inscrit un triplé ! Lui qui ne disputait là que sa quatrième rencontre de la saison a brillé pour permettre à son équipe de l’emporter, avec au total, 7 essais marqués par les triples tenants du titre.

Les Italiens n’ont pas démérité et leur abnégation leur a permis d’inscrire deux essais en fin de match, suite à deux ballons portés, rendant le score final moins sévère. Néanmoins, c’est la onzième défaite de la saison pour les Zebre tandis que le Leinster prépare de son côté sa finale qui l’opposera au Munster.

Munster 28 – 10 Scarlets :

82 minutes. C’est le temps qu’il aura fallu aux Scarlets pour inscrire leur seul essai de la partie. Avant ce temps additionnel qui aura permis à Steffan Evans, auteur de l’essai, et ses coéquipiers de ne pas repartir bredouille de leur déplacement, le Munster n’avait fait qu’une bouchée de ses adversaires. La puissance physique des irlandais prenant largement le dessus et qui était concrétisée par quatre essais dont deux en force suite à des ballons portés.

Comme le Leinster, le Munster se prépare pour sa finale qui aura lieu dans deux semaines. Les Scarlets, quant à eux, sont troisième de la conférence B avec sept victoires et huit défaites.

Glasgow Warriors 30 – 25 Ospreys :

Il ne fallait pas arriver en retard devant la télévision pour cette rencontre. Les Ospreys entamaient le match tambour battant, inscrivant un essai après de nombreux pick and go dès la 4e minute. Ils portaient le score à 12-0 quelques minutes plus tard. Glasgow recollait grâce à trois pénalités (9-15 à la mi-temps).

Les visiteurs redémarraient avec les mêmes intentions, mais sur un ballon échappé c’est l’ailier des Warriors, Rufus McLean, qui traversait le terrain en contre. La partie de ping-pong continuait puisque les Ospreys reprenaient l’avantage sur un nouvel essai. Glasgow a le dernier mot par l’intermédiaire de deux essais supplémentaires inscrits. Les Gallois repartent avec le bonus défensif acquis dans les dernières minutes de jeu.

Dragons 22 – Ulster 26 :

Ce fut longtemps un cavalier seul de la part des joueurs de l’Ulster qui déroulait tranquillement pendant 55 minutes. Avec trois essais marqués, dont le premier suite à un fantastique percé de l’arrière anglais, Jacob Stockdale, les joueurs de Dan MacFarland ne pensait sûrement pas vivre une fin de match aussi stressante puisqu’ils menaient de 16 points à 20 minutes de la fin grâce à une interception.

Sauf que les Dragons n’ont rien lâché et sont revenus dans le match. Un essai à la 73e minute, un autre quatre minutes plus tard encore sur interception et il n’y avait plus que quatre points d’écart. Malheureusement pour les Gallois ils n’arriveront pas à inscrire un essai supplémentaire pour l’emporter.

Connacht 14 – Edimbourg 15 :

Quelle fin de match ! Nous jouons la 82e minute au Galway Sportsground. 14-8 en faveur du Connacht qui est en infériorité numérique suite à l’exclusion de Jarrad Butler. Touche pour Édimbourg à 5m de l’en-but irlandais. Malgré un lancer mal maîtrisé, les Écossais gardent le ballon et enclenchent un ballon porté. Celui s’avère infructueux, le ballon sort mais les arrières ne font pas la différence jusqu’à ce que le demi d’ouverture, Nathan Chamberlain, trouve un espace et passe l’intégralité de la défense du Connacht pour aplatir sous les poteaux. Il transforme son essai et offre ainsi la victoire aux siens.

Trévise 14 – Cardiff 29 :

Trévise a rivalisé pendant une mi-temps avant de craquer. Les Italiens menaient même 14-3 à 30 secondes de la fin. Ils avaient parfaitement entamé leur match en première mi-temps avec un essai de Tavuyara en coin et un second Nemer, tous deux transformés par Allan. Les joueurs de Keiron Crowley ne marqueront plus le moindre point de la rencontre par la suite, encaissant un 26-0.

Les Blues, qui avaient raté leur premier acte, ont pris la dimension de leur adversaire grâce à des avants plus puissants, en témoignent les premiers et troisièmes essais inscrits. Au classement, Cardiff revient à 3 points des Scarlets dans cette Conférence B, tandis que Benetton n’a toujours pas gagné cette saison.

Par Yohan Lemaire