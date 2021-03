Cian Healy continuera de porter les couleurs de la province du Leinster, a annoncé vendredi la fédération irlandaise. A 33 ans, Healy détient le record de sélections pour un pilier en Irlande et est le cinquième joueur le plus capé de l'histoire du XV du Trèfle derrière Brian O'Driscoll (133), Ronan O'Gara (128), Rory Best (124) et Paul O'Connell (108).

Healy a remporté à trois reprises le Tournoi des six nations avec son pays, Grand Chelem de 2018 inclus. Il a en outre soulevé quatre fois la Coupe d'Europe avec le Leinster, où il évolue depuis ses débuts professionnels en 2006. Le pilier gauche est le quatrième international irlandais à prolonger son contrat avec sa fédération depuis fin février, après le deuxième ligne Iain Henderson, le capitaine et ouvreur Jonathan Sexton et le troisième ligne Peter O'Mahony.