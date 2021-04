“Le sport peut être cruel. On connait tous les risques quand on rentre sur le terrain. Malheureusement je me suis rompu les ligaments croisés du genou samedi, et je me fais opérer la semaine prochaine. Dire que j'ai le coeur brisé est un euphémisme" a publié le centre-ailier gallois de 29 ans sur son compte Twitter ce mercredi matin.

Lui qui était annoncé titulaire avec les Lions britanniques et irlandais, pour la tournée en Afrique du Sud, cet été, voit sa saison se terminer prématurément. Après un Tournoi des six nations de très haute volée à l'issue duquel il a été nommé dans le XV type de la compétition.