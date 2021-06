Des équipes sud-africaines en Coupe d'Europe

Quatre équipes sud-africaines débarquent dans une compétition européenne. En effet, les Sharks, les Lions, les Stormers et les Bulls participeront à l'United Rugby Championship (URC) dès le mois de septembre. Ils seront à la lutte avec les douze équipes qui composaient jusqu'à présent le Pro 14. L'enthousiasme est énorme pour Martin Anayi, le PDG de l'URC : "Les fans ont toujours demandé plus à notre ligue et maintenant nous la portons vers de nouveaux sommets. Le United Rugby Championship verra les vainqueurs de la Coupe du monde, les stars des Six Nations Guinness, du Rugby Championship et celles de la tournée des Lions britanniques et Irlandais s'affronter dans un nouveau format de ligue passionnant."

Cette nouvelle compétition va aussi permettre au rugby sud-africain de se réinventer comme l'a souligné Jurie Roux, le président de SA Rugby : "Le rugby sud-africain imagine depuis de nombreuses années un avenir aligné sur le rugby de l'hémisphère nord et cette annonce résulte de cette vision. Nos équipes vont en découdre avec les meilleurs clubs de quatre nations. Elles pourront le faire sans avoir à traverser des fuseaux horaires ni à s'acclimater, d'autant plus que 100% des matchs seront diffusés en prime time en Afrique du Sud. C'est un moment décisif dans l'histoire du rugby sud-africain, ouvrant de nouvelles portes et annonciateur d'une nouvelle ère passionnante pour notre sport."

Il est certain que la création de l'United Rugby Championship est une révolution puisque cette compétition pourra permettre aux formations sud-africaines de se qualifier pour la Coupe d'Europe dès l'édition 2022/2023 même si l'URC et l'EPCR, organisatrice des compétitions européennes, n'ont pas encore signé officiellement le contrat.

Le format de la compétition de l'URC a aussi été dévoilé. Ce championnat comptera dix-huit journées de phase régulière. Les seize équipes seront regroupées en poule régionale (Une poule irlandaise, une galloise, une sud-africaine et une regroupant les clubs écossais et italiens). Chaque équipe rencontrera à deux reprises les autres formations de sa poule en matchs aller et retour, et affrontera une fois les douze autres équipes du championnat, soit à domicile soit à l'extérieur. Huit équipes seront ensuite qualifiées pour les quarts de finale. La finale étant prévue à la mi-juin. Il faut noter que cette compétition permettra d'éviter les doublons lors des périodes internationales.