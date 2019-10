Leinster 53-5 Ospreys

Nouvelle démonstration de la part des Irlandais. Particulièrement bien en place, les hommes de Léo Cullen ont complètement survolé la rencontre. Pas moins de huit essais inscrits dont cinq en seconde période, des automatismes déjà présents et un Joe Tomane en grande forme… Rien ne peut arrêter le province irlandaise en ce moment. On notera même l’exceptionnel triplé du jeune talonneur de 21 ans, Ronan Kelleher.

Glasgow 21-25 Llanelli

Nouvelle désillusion pour les Warriors, cette fois-ci à domicile. Pris dans tous les compartiments du jeu par des Gallois particulièrement organisés, les joueurs de Dave Rennie n’ont pas réussi à renverser le match. Largement menées à l’heure de jeu (9-25), ils étaient tout prêt d’inverser la tendance grâce aux réalisations de Thomson puis de de McDowall. Mais dans les arrêts de jeu, un dernier en-avant près de l’en-but adverse annihilaient les derniers espoirs écossais.

Southern Kings 20-31 Munster

Deuxième défaite de suite à domicile pour les Sud-Africains. Le Munster n’a pas vraiment eu de mal à prendre le match à son compte. En tête à la pause grâce à un essai d’Haley, les coéquipiers de JJ Hanrahan sont allés chercher un bonus offensif amplement mérité grâce à trois nouvelles réalisations. Une de Mathewson, une de Wycherley et celle de Botha pour terminer. Deuxième victoire bonifiée en deux matchs pour le Munster, impérial dans tous les secteurs de jeu.

Zèbre 28-52 Newport

Quel match ! Si les Italiens ont totalement dominé la première période, en inscrivant trois essais, le carton rouge juste avant la pause de l’ailier Walker à changer le match. Un véritable tournant puisque les Gallois sont revenus des vestiaires avec de nouvelles intentions. Pas moins de cinq essais en deuxième période, et une large victoire plutôt méritée. On notera cependant que les Zèbre ne terminent pas la rencontre sans point puisqu’ils ont inscrit quatre essais, ce qui signifie un bonus offensif empoché. Mieux que rien.

Cardiff 11-19 Edimbourg

Gros combat et terrible duel entre deux formations très solides, notamment en conquête. Mais le demi d’ouverture sud-africain d’Édimbourg, Jaco Van der Walt a été déterminant dans la victoire des siens en inscrivant quatorze points, dont quatre pénalités. Alors que le score était très serré à dix minutes du terme de la rencontre (11-12), le centre Mark Bennett, arrivé lancé, a crucifié les Gallois, dans leur antre, et permis à son équipe de confirmer la belle victoire face aux Zèbre la semaine passée.

Cheetahs 63–26 Ulster

Qui pourra arrêter les Cheetahs ? En deux rencontres, la franchise sud-africaine a inscrit pas moins de 111 points. Rien que ça. Grâce à ses neufs essais contre l’Ulster, les coéquipiers de Ruan Pienaar ont confirmé leur énorme début de saison. L’ailier supersonique Anthonie Volmink a marqué un triplé alors que Rhyno Smith a planté son deuxième doublé en deux parties. Finalement, on retiendra les treize réalisations dans cette rencontre mais aussi le fait que les deux formations ont empoché le point de bonus offensif.

Connacht 41-5 Trévise

Les deux formations avaient à cœur de se reprendre après leurs défaite de la semaine passée. Mais ce sont bien les Irlandais qui ont ultra-dominé le match en plantant six essais. Notamment un doublé du talonneur McCartney et du demi de mêlée Caolin Blade. Les Trévisans n’ont jamais vraiment existé et s’inclinent largement et logiquement. Deux défaites en deux rencontres, cela complique les ambitions du club italien, qui souhaitait démarrer la saison en boulet de canon.