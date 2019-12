Cardiff Blues 16-12 Dragons

Cardiff a rapidement pris l’avantage dans ce match avec l’essai de Shane Lewis-Hughes à la 10e. Un essai transformé par Jarrod Evans. Malgré les essais de Taine Basham et de Matthew Screech, les Dragons n’arrivent pas à recoller. Ils commettent trop de fautes dans ce match. Des fautes que Jarrod Evans et Jason Tovey ont transformés en points, passant trois pénalités. Dans cette rencontre, les Bleus ont été solide défensivement car souvent privé de ballon. Cette victoire les classe 4e de la Conférence B. Newport est 5e de la Conférence A.

Scarlets 44-0 Ospreys

Match à sens unique pour les Scarlets. Dans cette démonstration, les locaux ont démarré tambour battant en inscrivant deux essais en première mi-temps et surtout quatre en deuxième mi-temps. Les Ospreys n’ont rien pu faire et n’ont pas inscrit le moindre point dans cette partie. Un résultat qui place les Scarlets à la 3e place d’une Conférence A où les Ospreys ferment la marche.

Ulster 35-3 Connacht

L’Ulster n’a pas laissé de chance au Connacht dans ce match. Malgré les efforts des visiteurs pour rester proche au score. Le début de seconde période fut fatal au Connacht. En encaissant deux essais dans les dix premières minutes du second acte, l’Ulster s’est envolé au score et les visiteurs n’ont jamais été en moyen de revenir au score. Un beau succès pour les Ulstermen qui sont second de la Conférence A . Le Connacht est toujours bien placé, en 4e place de la Conférence B.

Benetton 36-25 Zebre

Duel Italien dans ce match. Après un match très disputé entre ces deux mêmes équipes, la semaine dernière, où Benetton s’était déjà imposé de justesse. À Trévise, ils se sont une nouvelle fois imposé grâce notamment à un triplé du talonneur Hame Faiva. Mais aussi grâce aux trois autres essais de Keatley, Ioane et Makelara. Les deux équipes sont avant-dernières de leur conférence respective.

Édimbourg 29-19 Glasgow

Sept essais inscrits dans ce duel entre équipes Écossaises. Un match qui aurait pu basculer d’un côte comme de l’autre, mais qui a fini par basculer pour Édimbourg avec l’essai de Graham à la 78e minute. Les supporters, venus en masse dans les gradins de Murrayfield ont eu le droit à un match ouvert et très plaisant à suivre.

Munster 6-13 Leinster

C’était le choc du week-end en Pro 14 entre les deux équipes en tête de chaque conférence. Les visiteurs ont été les plus forts grâce à l’essai rapide d’Ed Byrne à la 9e minute. Les huit points au pied de Ross Byrne ont ensuite fait la différence. La défense des hommes de Leo Cullen a fait le reste dans la partie. Ils ont annihilé une à une toutes les tentatives du Munster. Le Leinster est donc encore invaincu en Pro 14.

Par Damien Souillé.