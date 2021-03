Trévise 17 – 19 Connacht

Benneton était tout proche. La lanterne rouge de la conférence B a manqué d'accrocher sa première victoire de la saison face au Connacht, deuxième (17-19). Les Italiens ont d'abord encaissé un essai en puissance de Bealham (17e), avant de relever la tête. À 15 contre 14, c'est Davide Ruggeri qui répond, en puissance lui aussi (35e). Juste avant la mi-temps, Leonardo Sarto marque en solidaire un superbe essai qui permet aux siens de passer devant (14-7, m-t). Le Connacht réagit en tout début de second acte, alors qu'ils sont toujours en infériorité numérique. Le pilonnage de la ligne profite à Paddy McAllister qui aplatit (14-14). Grâce à la botte de Padovani, Trevise pense tenir son succès (17-14, 76e), mais un essai d'Aki sur la sirène, après un ballon porté, éteint les espoirs Italiens. Le Connacht s'en sort miraculeusement (17-19).

Cardiff Blues 11-20 Munster

Le Munster n'a pas tremblé sur la pelouse de Cardiff ce vendredi (11-20). Les incontestés leaders de la conférence B ont pourtant encaissé un essai Gallois dès la 12e minute (5-0). Mais, après un duel de buteurs, les Irlandais font parler la puissance de leur pack pour inscrire deux essais en puissances, dont un en toute fin de match. Les Blues n'auront pas démérité mais ont fini par plier face aux vagues des rouges. Score final 11-20.

Ulster 21-7 Ospreys

Dans un duel attendu entre le deuxième et le troisième de la conférence A, l'Ulster a pris le dessus sur les Ospreys (21-7). Le match a été débloqué par deux erreurs qui ont amené les deux premiers essais. Ian Madigan voit d'abord son jeu au pied contré par Rhys Webb dès la première minute de jeu. C'est finalement Keelan Giles qui marque, profitant du rebond (7-0). Avant la mi-temps, alors que les Ospreys sont à l'attaque dans le camp de l'Ulster, Thomas-Wheeler commet une perte de balle évitable qui profite à Nick-Timoney. Le troisième ligne perce sur 50m puis trouve le soutien de son demi de mêlée John Conney qui marque. En seconde période, les deuxièmes du classement accélèrent et marquent sur un ballon porté (14-7, 53e). Finalement, le coup de grâce intervient à la 61e minute, quand un en-avant volontaire de Daniel Evans est sanctionné d'un essai de pénalité et d'un carton jaune. Le score ne bougera plus (21-7).

Edinburgh 25-27 Scarlets

Dans un match enlevé, les Scarlets sont allés s'imposer en Écosse (25-27). Plusieurs actions de qualités ont mené à de beaux essais, six au total. Le chassé-croisé commence dès la 4e minute, le temps pour Magnus Bradbury d'inscrire le premier essai des Écossais (7-0). Après une pénalité marquée de chaque côté, Tyler Morgan conclut une magnifique attaque en première main des Scarlets (10-10, 18e). Les Gallois continuent leur jeu au large et sont récompensés une deuxième fois par l'intermédiaire de McNicholl en bout de ligne (17-10). Dans le désordre, Darcy Graham profite d'une inspiration de Van Der Walt pour permettre à son équipe de repasser devant (20-17). Mais en contre, Steff Evans pousse le ballon au pied pour Blacker qui marque (42e, 20-27). Edinburgh inscrit un essai en force après un maul, mais la transformation ne passe pas. Les Scarlets tiennent leur victoire jusqu'au bout (25-27).

Zebre 26-15 Dragons

Sans vraiment être inquiétés, les Zèbres ont maîtrisé les Dragons samedi (26-15). Ce duel de bas de classement a d'abord été à sens unique, les Italiens inscrivant 2 essais transformés et 3 pénalités avant l'heure de jeu (23-3). Dans un sursaut d'orgueil, les désormais derniers du classement vont réagir en marquant deux essais tardifs grâce à Holmes qui signe un doublé. Score final 26-15.

Leinster 40-21 Glasgow

Ultime match de ce week-end en Pro 14, le Leinster a largement disposé de Glasgow dimanche (40-21). Les Irlandais ont fait le trou en première période, inscrivant 4 essais avant la pause (28-7, m-t). Le leader de la conférence A a, en plus, profité d'une supériorité numérique pendant une mi-temps après le carton rouge infligé à Hastings (37e). En infériorité numérique, les Écossés n'ont pas démérité, revenant à 7 petits points après deux essais inscrits (28-21). Mais en fin de match, ils craquent à nouveau par deux fois, laissant le match aux Irlandais (40-21).