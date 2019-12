Leinster 54-42 Ulster

Quel match ! Une rencontre lors de laquelle les attaques ont pris le pas sur les défenses. Huit essais côté Leinster, six côté Ulster. Pourtant, à vrai dire, ce n’était pas vraiment le match auquel on pouvait s’attendre. Mais les internationaux irlandais ont régalé à l’image de Kearney, Henshaw ou encore McFadden qui ont tous inscrit une banderille. Les visiteurs peuvent avoir des regrets mais se satisferont de ce bonus offensif bien mérité. Le Leinster, c’est 38 points sur 40 possibles cette saison.

Zèbre 8-13 Trévise

Duel de bas de tableau entre les deux équipes italiennes. SI les Zèbre sont en difficulté, ils sont passés tout près d’une victoire contre les Trévisans. En menant 3-0 à la pause, les locaux pouvaient y croire. Mais l’essai de Faiva et le pied de Keatley ont définitivement enterré les espoirs des Zèbre. Cependant, ils glanent un point de bonus défensif particulièrement important pour la suite de la saison. Trévise reste à la 10e place du classement.

Ospreys 16-19 Cardiff

Malgré la victoire, Cardiff a bien failli passer à côté à cause de son indiscipline. Pas moins de trois expulsions temporaires encaissées dont les Ospreys n’ont pas franchement profité. Finalement, ce sont les avants qui ont été dominateurs en seconde période du côté des Blues ce qui leur a permis d’aller chercher la gagne grâce à un essai d’Evans et le pied de Tovey. Décidément, les locaux n’y arrivent pas et restent dans le bas du classement alors que Cardiff prend un peu d’air et reste 9e.

Dragons 22-20 Scarlets

Les Scarlets peuvent largement remercier leur ouvreur Sam Davies, parfait au pied ce week-end. Et comme souvent cette saison, c’est lui qui a permis aux siens de s’imposer contre des Scarlets accrocheurs. D’ailleurs, alors qu’ils étaient menée 22-17 à cinq minutes de la fin, ces derniers ont préféré tapé une pénalité par l’intermédiaire d’Halfpenny plutôt que de tenter de marquer. Un choix regrettable sachant qu’ils étaient dominateurs en conquête.

Glasgow 20-16 Édimbourg

Un match dans lequel les spectateurs n’ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent avant l’heure de jeu. En effet, alors qu’ils étaient menés 6-9, les Warriors ont accéléré en marquant par Ali Price avant que Kinghorn ne lui réponde cinq minutes plus tard. Finalement, c’est le talonneur remplaçant, George Turner, qui a permis à Glasgow de l’emporter en fin de match et de revenir donc très près d’Édimbourg au classement.

Connacht 14-19 Munster

Alors qu’ils n’étaient pas annoncés favoris, les coéquipiers d’Hanrahan ont réalisé une belle performance du côté du Connacht. Ce dernier a d’ailleurs inscrit 14 points au pied et a été décisif dans la victoire des siens. Un succès acquis grâce au pack dominateur et à un essai en première période d’O’Donoghue. La réalisation de Carty pour les locaux a offert un bonus défensif bien mérité à son équipe.

Par Mathieu Vich.