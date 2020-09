Alors que l’Ulster dispute ce dimanche un quart de finale de Coupe d’Europe face au Stade toulousain, la fédération irlandaise (IRFU) n’a pas caché son inquiétude sur la survie du rugby professionnel en Irlande notamment parce que la situation de la province de l’Ulster mais aussi celle du Munster paraît fragile en ces temps de crise.

Le directeur général de l'IRFU, Philip Browne a dressé un tableau alarmiste de la situation du rugby professionnel irlandaise qui est actuellement privé de ressources puisque aucun supporter n’est autorisé dans les stades comme on a pu le constater lors du quart de finale de Coupe d’Europe perdu ce samedi par la province du Leinster à Dublin. La Fédération irlandaise ne s’attend pas à pouvoir rouvrir la billetterie pour les matchs internationaux de l’automne, privant ainsi l’Irlande de précieuses recettes. l’IRFU s’attend donc à connaître un déficit record de 40 millions d’euros en 2021. Il sera donc impossible de venir en aide aux provinces dans ce contexte. Et la situation de l’Uslter, en difficultés financières depuis deux saisons, est la plus préoccupante, notamment depuis le procès très médiatisé et l'acquittement de Paddy Jackson et Stuart Olding.

Philipe Browne a aussi fait savoir que la situation du Munster était elle aussi source d’inquiétude car celle-ci doit faire face au remboursement des travaux pour la modernisation de Thomond Park. C’est une sacré charge alors que la province n’a plus de revenu. Alors même si les provinces du Leinster et du Connacht paraissent actuellement en mesure de supporter l’actuelle crise, Philip Browne espère entamer rapidement de nouvelles négociations avec l’ensemble des joueurs professionnels pour obtenir une deuxième réduction des salaires et sauver ainsi l’ensemble du rugby irlandaise.