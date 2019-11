Llanelli 17-13 Cheetahs

Tout avait bien démarré pour les Sud-Africains avec un essai du demi de mêlée Tian Meyer. Mais Evans puis son vis-à-vis Kieran Hardy lui ont répondu. Ce dernier a inscrit son 4e essai de la saison. La deuxième période a été beaucoup plus calme avec une pénalité de chaque côté seulement. Finalement, les Scarlets s’imposent mais les Cheetahs ramènent un 5e bonus en 5 matchs ce qui les place en… 5e position.

Leinster 50-15 Newport

Une nouvelle démonstration des Irlandais en ce début de saison. Malgré l’absence des internationaux, il n’y a pas eu match du côté de la RDS Arena. Huit essais, aucune contestation possible, et un véritable récital offensif malgré le temps maussade. Les deux essais Lowe et Kearney y sont allée de leur doublé. Après 5 journées, le Leinster est toujours invaincu et a récolté 24 points sur 25.

Glasgow 50-0 Kings

Les Southern Kings ont coulé. Comme le Leinster, Glasgow a inscrit la bagatelle de huit essais, dont sept de marqueurs différents et un de pénalité. Cela prouve l’homogénéité de cette équipe qui se révèle être, match après match, prétendante au titre. Les Sud-Africains, quant à eux, n’ont toujours pas gagné la moindre partie cette saison. Un bilan bien inquiétant puisqu’ils cumulent 2 points au classement.

Cardiff 23-33 Munster

Quel succès de la part des Irlandais ! Et bonifié qui plus est. Pourtant, il n’est jamais facile de s’imposer du côté du Cardiff Arms Park. Quatre essais inscrits dont un doublé de l’ancien toulonnais Alby Matthewson… Le Munster est plus que jamais de retour et reprend sa deuxième place au classement. Cardiff continue sa mauvaise série et se classe 11e. Le prochain match face aux Cheetahs s’annonce déjà primordial.

Trévise 18-16 Édimbourg

Une première mi-temps très intéressante, puis plus rien. L’enjeu a clairement pris le pas sur le jeu dans la fin de match. Et à ce jeu-là, ce sont les Trévisans qui ont été les meilleurs. Hayward et Baravalle ont planté chacun essai et mis les leurs sur orbite. Et finalement, c’est une dernière pénalité de l’ancien perpignanais, Tommaso Allan, qui a donné le succès à son équipe, plutôt mérité sur l’ensemble de la rencontre.

Ospreys 10-20 Connacht

Rien ne va plus pour les Gallois des Ospreys. Ils ont été complètement dominé par le 3e du championnat, encore une fois amené par son Nigérian Niyi Adeolokun. Ce dernier a marqué son deuxième essai en autant de rencontres. Ils complètent ainsi le podium du Pro 14 avec deux autres provinces irlandaises. La semaine prochaine, ils recevront le Leinster pour un duel qui s’annonce d’ores et déjà palpitant.

Ulster 22-7 Zèbre

Les Irlandais avaient besoin de se rassurer définitivement. Et cela n’a pas été le cas en début de rencontre avec un essai de Bellini d’entrée. Mais ce sont les seuls points inscrits par les Zèbre dans la partie puisque l’Ulster a déroulé avec trois essais marqués. Seulement, un dernier essai leur aurait permis d’accrocher le bonus offensif. Un match donc frustrant pour la province irlandaise qui n’est décidément pas au top de sa forme.

Par Mathieu Vich