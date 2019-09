Cheetahs 48 - 14 Glasgow

Énorme performance d'entrée de la part des Sud-Africains. Avec sept essais inscrits, ils empochent déjà un point de bonus offensif très important. On notera plusieurs moments importants dans cette rencontre. Ruan Pienaar est le premier marqueur de cette nouvelle saison de Pro 14, Rhyno Smith impressionne déjà en inscrivant un doublé et en délivrant une passe décisive. Mais surtout la performance du talonneur Joseph Dweba, auteur de deux essais dont un après une chevauchée d'une trentaine de mètres.

Ulster 38 - 14 Ospreys

Premier match et premier récital pour la province de l'Ulster. Six essais inscrits, une très belle prestation offensive et surtout un Billy Burns impressionnant. Le demi d'ouverture a été un véritable chef d'orchestre durant ce match, délivrant notamment deux merveilles de passes au pied pour son ailier droit Craig Gilroy. À noter aussi les nombreux franchissements du néo-zélandais Matt Fades ainsi que le double carton jaune, transformé en rouge pour Scotte Williams, l'ailier des Ospreys.

Kings 27 - 31 Cardiff

Belle performance d'entrée pour les Cardiff Blues du côté du Nelson Mandela Bay Stadium. Un match marqué par une grosse indiscipline des deux côtés et notamment quatre exclusions de dix minutes. Cependant, grâce à leur expérience et leur excellente conquête, les Gallois empochent un point de bonus offensif extrêmement précieux. Quant aux Sud-Africains, cette saison s'annonce une nouvelle fois compliquée.

Munster 39 - 9 Newport

Déjà une première démonstration de la part des Irlandais. Face à des Dragons très peu inspirés, les coéquipiers de JJ Hanrahan - auteur de quatorz points dans cette partie - ont déroulé leur rugby. Comme d'habitude, beaucoup de combat, une conquête extrêmement solide, et malgré l'absence de nombreux internationaux, des trois-quarts en forme. Finalement, c'est une belle leçon qu'ils infligent aux Gallois et obtiennent donc le bonus offensif.

Trévise 27 - 32 Leinster

On pouvait penser que cette rencontre serait à sens unique en faveur des Irlandais, mais il n'en fut rien. Alors que les Trévisans étaient rapidement menés (0-10), ils revenaient peur à peu dans la partie grâce à trois essais. Malheureusement, alors que le score était à égalité à la 48e minute de jeu, Ratuva était exclu pour un jeu dangereux. Au final, un carton particulièrement handicapant pour les locaux qui s'inclinent sur le fil mais empochent le bonus défensif, au courage.

Llanelli 18 - 10 Connacht

Sur le papier cette rencontre s'annonçait serrée, et cela s'est confirmé. Les Irlandais du Connacht regretteront sans doute cette première période ratée, durant laquelle ils ont encaissé deux essais d'Evans et Asquith. Celui de Masterson n'a rien changé et c'est bredouille que les coéquipiers de Conor Fitzgerald terminent. Frustrant, mais encourageant pour la suite du championnat.

Edimbourg 50 - 15 Zèbre

Pas de surprise du côté de Murrayfield. Sept essais inscrits, six transformés... Les Écossais ont été cliniques et ont largement disposé d'une équipe italienne en souffrance. À noter l'énorme prestation du centre Mark Bennett, auteur d'un triplé. Ce point de bonus offensif permet aux locaux de lancer parfaitement leur championnat. Le plan de jeu affiché s'est avéré d'ailleurs particulièrement séduisant. À confirmer.