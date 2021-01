Scarlets 20 - 3 Dragons

Malgré le fait que Nigel Owen ait oublié ses cartons, le jeu s’est déroulé dans des conditions tout à fait normales au Pays de Galles. Les Dragons auront, eux, menés au score une seule fois. Lorsque Josh Lewis a réussi une pénalité. Dan Jones, l’ouvreur de la province galloise, lui a répondu par deux nouvelles pénalités. Après une première mi-temps où les attaques ont fait preuve de maladresse, les Scarlets ont pris les devants suite à une belle combinaison en touche. Ajoutant un nouvel essai en fin de match, les joueurs de Brad Mooar s’imposent donc 20-3 et se rapprochent de la seconde place de la conférence B détenu par le Connacht.

Cardiff Blues 3 - 17 Ospreys

On peut résumer cette rencontre à une histoire du maul du côté de Cardiff, ce vendredi soir. Cette phase de jeu, souvent sollicitée après les touches, a été fatale aux Blues. Dans son antre, Cardiff a encaissé deux essais. Deux suite à des mauls parfaitement joués par les Ospreys. Le premier conclu par le talonneur Ifan Philipps, le deuxième en essai de pénalité. Tout en force, les Ospreys parviennent à remporter ce match sur le score de 17 à 3. Actuellement 3e de la Conférence A, ils sont néanmoins très loin du Leinster. Après une victoire sur le terrain des Dragons, c’est un coup d’arrêt pour Cardiff.

Benetton Rugby 15 - 24 Zebre Rugby Club

Dans cette rencontre 100% italienne, sur la pelouse de Trévise, c’est Zebre qui s’est imposé. En Italie, il fut également question de maul. Les deux essais inscrits par les joueurs de Zebre le furent après deux groupés pénétrants parfaitement exécutés. Deux fois c’est le talonneur Luca Bigi qui passait la ligne derrière son paquet d’avant. Après la pause, ce sont les joueurs de Benetton qui se sont mis en avant. Mais les deux essais marqués par Braley et Ioane ne suffiront pas. La botte de Antonio Rizzi permet à Zebre de s’imposer et de signer là sa deuxième victoire de la saison. Benetton reste scotché avec 3 points et 0 victoire après 8 rencontres.

Edinburgh Rugby 10 - 7 Glasgow Warriors

En Écosse, ce ne fut pas une orgie de rugby. Le score est resté longtemps vierge. Très longtemps même. Plus précisément jusqu’à la 65e minute et l’ouverture du score par Jaco Van Der Walt, le numéro 10 d’Edinburgh. Le match s’est ensuite emballé. Glasgow, devant réagir, s’est mis à jouer dans sa propre moitié de terrain et sur une passe mal assurée, le troisième ligne, Magnus Bradbury, a poussé au pied pour inscrire le premier essai du match à 10 minutes du terme. Les Warriors ont néanmoins réagi en toute fin de match grâce à l’essai de Lewis Bean. Ils accrochent donc le bonus défensif. Les deux équipes sont 5e de leur conférence.

Ulster Rugby 15 - 10 Munster Rugby

C’était l’énorme choc de cette 10e journée au Ravenhill Stadium. Un duel 100% irlandais. Deux équipes encore invaincues après ces 9 premières journées (en réalité 7 pour le Munster à cause des matchs reportés). Au terme d’un match serré, c’est finalement l’Ulster qui sort gagnant de cette énorme bataille et qui conserve son invincibilité. Deux essais de Matt Faddes et Ethan Mcllroy ont permis à l’équipe de Belfast de s’imposer. Néanmoins, ils laissent le point de bonus défensif au Munster après un essai marqué à la 83e minute après de multiples phases de jeu. L’Ulster possède désormais 10 points d’avance sur le Leinster dans la conférence A, tandis que le Munster dispose de 7 points d’avance sur le Connacht.

Leinster Rugby 24 - 35 Connacht Rugby

Indéniablement la surprise de ce week-end de Pro 14. Le Leinster, qui était encore invaincu cette saison, s’est incliné, à domicile, face au Connacht. Cela faisait 20 mois que la province irlandaise ne s’était plus inclinée en championnat, soit 26 victoires de rang. À la pause, à la RDS Arena, les hommes en vert avaient déjà inscrit la bagatelle de 3 essais contre un seul pour les coéquipiers de Sexton, sorti très tôt dans le match. Très fort en conquête ( 5/6 en mêlée et 14/15 en touche), le Connacht s’est appuyé sur son ouvreur Jack Carty pour s’offrir cette victoire de prestige. L’international irlandais a marqué deux essais, trois pénalités et trois transformations. Rien que ça. Pourtant les joueurs du Leinster ont inscrit 4 essais, battu 39 défenseurs et ont franchi 8 fois. Mais c’était le soir du Connacht, qui, au passage, bat le Leinster sur son terrain, ce qu’aucune autre province irlandaise n’avait réussi depuis octobre 2014. Géant vert.