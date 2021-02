Glasgow Warriors 13 – 19 Ulster

La première rencontre de ce week-end de Pro 14 a longtemps mis du temps à démarrer. Seul le demi d’ouverture, Adam Hastings, inscrivait une pénalité pour les Warriors en première mi-temps. Enfin c’est ce qu’Hastings et ses coéquipiers croyaient. Lors de la dernière action de la première mi-temps, après de nombreuses passes au contact, l’arrière irlandais, Michael Lowry inscrivait son premier essai de la saison alors que c’était seulement sa seconde titularisation permettant à son équipe de passer devant au score (3-7). À l’heure de jeu, Lowry récidive mais offre cette fois-ci l’essai sur un plateau à son ailier Craig Gilroy. Un maul dévastateur après, la province Irlandaise menait de 13 points et scellait sa victoire. Glasgow, par l’intermédiaire d’Aki Seiuli, réduisait l’écart en toute fin de match et la transformation permettait aux Warriors d’arracher le point de bonus défensif. Dans cette conférence A, l’Ulster se reprend après la défaite du week-end dernier et est second à 5 points du leader Leinster tandis que Glasgow ne possède qu’un et trois points d’avance sur les Dragons et les Zebre.

Dragons 29 – 35 Leinster

Les Dragons et le Leinster s’affrontait dans un match où les dynamiques étaient opposées puisque les premiers cités restaient sur cinq défaites consécutives contre quatre victoires d’affilée pour les co-recordmans de titre en coupe d’Europe. Pourtant, ce sont bien les locaux qui débutaient bien la rencontre grâce à son demi d’ouverture, Ben Davies, auteur de 3 pénalités après 20 minutes de jeu. Mais le Leinster s’est réveillé et a fait parler sa puissance avec 3 essais de ses « gros » et un essai de pénalité suite à un maul dévastateur. Menés 15-14, les hommes de Leo Cullen se sont retrouvés devant au score (15-35). Malgré, ces 20 points de retard, les joueurs de Newport n’ont pas baissé les bras et grâce à deux essais dans les dix dernières minutes, ils ont réussi à accrocher le bonus défensif. Sam Davies a marqué 19 des 29 points de son équipe. Les Dragons ont eu la dernière possession pour essayer d’aller remporter le match mais ils ont préféré taper en touche dans l’incompréhension la plus totale.

Scarlets 41 – 17 Trévise

Il n’y a pas eu de match ce samedi sur la pelouse du Parc y Scarlets entre les Scarlets et Benetton Trévise Rugby. Malgré une première pénalité inscrite par les Italiens par le biais de Tomasso Allan, la province galloise a ensuite dicté sa loi. C’est d’abord le troisième ligne aile, Jac Morgan qui a ouvert le bal. Les Transalpins ont ensuite récolté deux cartons jaunes, facilitant la tâche de leurs adversaires. L’ouvreur, Sam Costelow inscrit le second essai de son équipe avant que Jac Morgan ne signe son doublé en effaçant pas moins de 4 adversaires, signant, au passage, ses deux premiers essais de la saison. 19-3 après la transformation, le match était déjà plié. Les Gallois rajoutent 3 essais par la suite. Trévise évite l’humiliation en inscrivant deux essais. Les Scarlets sont troisième de la Conférence B à 7 points de la seconde place. Les Italiens, quant à eux, n’ont toujours pas remporté le moindre match.

Ospreys 10 – 0 Zebre

Cette rencontre ne restera pas dans les annales de ce championnat du Pro 14. Et pour cause. Le score est resté de 0-0 jusqu’après la sirène de la première mi-temps. C’est Josh Thomas qui inscrivait les premiers points de la partie sur une pénalité. Ensuite ? Il a fallu attendre la 73e minute pour revoir le score évoluer. Bien qu’en infériorité numérique, les Ospreys, grâce à leur demi de mêlée, Rhys Webb, ancien joueur de Toulon, marquaient le premier et dernier essai du match en partant derrière un groupé pénétrant. À la décharge des acteurs de la rencontre, les conditions très humides ont rendu le ballon particulièrement glissant. Les Italiens repartent donc « fanny », alors que dans le premier acte, ils auraient pu concrétiser certaines occasions. Les Zebre sont derniers de cette conférence A, à deux points des Dragons et trois points de Glasgow.

Connacht 32 – Cardiff 17

Dans ce duel de la Conférence B entre deux équipes plutôt proches au classement, c’est le Connacht qui est parvenu à tirer son épingle du jeu sur sa pelouse. Pourtant, c’est Cardiff qui avait bien démarré la rencontre suite à un essai de son pilier, Rhys Carre. La suite sera plus compliquée pour les hommes de John Mulvihill puisqu’Alex Wootton, l’ailier du Connacht, était dans un grand soir. En l’espace de 6 minutes, l’Irlandais marque un doublé, ses huitièmes et neuvièmes essais en 11 rencontres, qui permettait à son équipe de virer devant à la pause (20-10). Les Blues reviennent à 3 petits points en seconde période mais le Connacht prend définitivement le dessus en fin de rencontre avec 2 essais, qui lui permet même de prendre le bonus offensif. Alors que Cardiff pouvait revenir à un ou deux points de son adversaire du jour, le Connacht distance les Blues au classement et est dauphin du Munster, 9 points séparant les deux formations.

Edimbourg 10 – 22 Munster

La troisième victoire à l’extérieur du week-end est celle du Munster sur la pelouse de Murrayfield. Malgré un bon début de match des hommes de Richard Cockerill et une pénalité de Jaco Van Der Walt, les Munsterman ont réagi à la demi-heure de jeu grâce à un essai de Jack O’Donoghue. 5 minutes plus tard, c’est le demi de mêlée, Craig Casey qui marquait le second essai de son équipe avec la fameuse feinte de la moustache qui a pris à revers la défense écossaise. Edimbourg réagira d’entrée de seconde mi-temps par l’intermédiaire de Viliame Sevaka Mata. Réaction insuffisante puisque Gavin Coombes inscrivait le troisième essai du Munster, synonyme de victoire. La province Irlandaise enchaîne une seconde victoire consécutive tandis que les Écossais sont cinquièmes de cette conférence B.

