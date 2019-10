Zèbre 0-3 Leinster

Une pénalité et puis plus rien. On vous laisse tout de suite profiter du résumé de l'un des plus beaux matchs de l'année entre les Zèbre et le Leinster. En passant, il s'agit tout de même d'une sacrée performance des premiers cités, à qui tout le monde promettait l'enfer. Un bonus défensif reste une bonne opération alors que le Leinster est toujours en tête du championnat (4/4).

Newport Dragons 18-5 Glasgow Warriors

Après son énorme désillusion à domicile contre Connacht il y a deux semaines, Newport se devait de réagir. C'est chose faite grâce notamment à son ailier gauche Ashton Hewitt, très bon sur cette rencontre. Il a d'ailleurs inscrit un essai (plus que litigieux, on vous laisse en juger). Quant aux Écossais, ils n'y arrivent toujours pas et encaissent un troisième revers en quatre rencontres. Quelques internationaux avaient pourtant fait leur retour à l'image de l'ailier fidjien Niko Matawalu, très peu en vue.

Trévise 36-30 Southern Kings

C'est une victoire en deux temps de la part des Italiens. En effet, grâce à soixante-cinq premières minutes plus que convaincantes, les Trévisans ont obtenu un bonus offensif plus que mérité. Notamment grâce à un Ian Keatley particulièrement inspiré. Cinq essais inscrits et un score de 36-9, avant de s'écrouler complètement. Les Sud-africains ont marqué trois essais en un quart d'heure et c'est finalement avec un bonus défensif inespéré que les Kings sont repartis d'Italie. Avertissement sans frais pour le Benetton Rugby.

Connacht 24-22 Cheetahs

Première défaite de la saison pour les Sud-Africains. Et pourtant, ce match, les Cheetahs n'auraient jamais dû le perdre. Menés et dominés en première période, notamment grâce à deux numéros de funambule de Niyi Adeolokun, ils ont renversé la tendance en seconde période. Un nouvelle essai de Rhyno Smith (son sixième en quatre rencontres) puis un autre de Blommetjies ont donné huit longueurs d'avance à un quart d'heure de la fin. Mais le carton rouge contre Swanepoel à la 71e a changé la tournure du match. Deux nouvelles réalisations des Irlandais et voilà les Cheetahs crucifiés sur le gong.

Édimbourg 46-7 Llanelli Scarlets

Victoire écrasante de la part des Écossais qui ont litteralement survolé le match. En effet, dès la mi-temps, le bonus offensif était en poche. Dans cette rencontre, les Scarlets n'ont jamais existé et ont encaissé la bagatelle de sept essais. Un triplé de Duhan Van der Merwe, un doublé du talonneur Mike Willemse et on note aussi la réalisation de l'ancien catalan, Eroni Sau. Excellente opération pour Édimbourg avant le retour des internationaux. Ils reviennent ainsi à deux longueurs des Cheetahs, seconds du championnats.

Munster 28-12 Ospreys

Les Irlandais ont su se rassurer après leur énorme déroute face aux Cheetahs il y a deux semaines (40-16). Ils repassent à la quatrième place du classement grâce à ce succès bonifié. Cronin, Marshall et Haley ont marqué avant d'être contrés par les Gallois. Cependant, à force d'abnégation, c'est le troisième-ligne centre sud-africain, Arno Botha, qui est allé inscrire le dernier essai de la partie en force. Celui du bonus offensif et par la même occasion, son troisième en quatre matchs. Prestation plutôt solide de la part du Munster.

Ulster 23-14 Cardiff

Contrat rempli pour l'Ulster qui remporte son troisième match de la saison. Billy Burns et Luke Marshall ont rapidement marqué les deux premiers essais de la rencontre. Mais les Gallois se sont accrochés. Ils on su revenir petit à petit dans la rencontre. Alors qu'ils étaient revenus à six points à l'heure de jeu, une dernière pénalité de Cooney a scellé le sort du match. Une victoire particulièrement importante pour les Irlandais. Coup d'arrêt en revanche pour Cardiff qui n'y arrive pas en ce début de saison.

Par Mathieu Vich