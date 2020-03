Si une finale doit être jouée dans le cadre du Pro 14 et de la saison 2019/2020, elle serait organisée par l’équipe avec le plus haut classement. En réunion cette semaine, le conseil d’administration du Celtic Rugby ADC n’a pas donné de date de reprise. Le rugby au pays de Galles et en Écosse est désormais arrêté pour une durée indéterminée.

À savoir, pour l’instant le Leinster occupe la première place du classement de la conférence A, loin devant l’Ulster (20 points d’avance). Dans la conférence B, Edimbourg mène la danse, à seulement 2 points du Munster.