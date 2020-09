La franchise sud-africaine des Southern Kings ne devrait pas sortir indemne de cette année 2020 puisqu’elle vient d’être placé en liquidation judiciaire. Cette décision a été prise par l’Eastern Province Rugby Union (EPRU) et la fédération sud-africaine (SA Rugby) qui est de nouveau le principal actionnaire depuis le mois de juin en raison de l’incapacité des anciens propriétaires à honorer leurs engagements financiers alors que les Kings avaient suspendu toute activité rugby pour l’année 2020.

Devant un trou dépassant les 2,8 millions d’euros, SA Rugby n’a pas eu d’autres solutions pour André Rademan, le président du Conseil de la fédération sud-africaine : "Le fait est que les Kings sont insolvables, avec des dettes importantes et des actifs nuls et il aurait été imprudent de la part du conseil de continuer à négocier. Le maintien de la franchise aurait nécessité des prêts de l'EPRU et des prêts supplémentaires aux 45 millions de rands (environ 2,4 millions d’euros) que la société doit déjà à SA Rugby. En l'absence de rugby en 2020, et sans aucune garantie quant aux perspectives de revenus pour 2021, il aurait été financièrement irresponsable de la part des actionnaires d'injecter de nouveaux financements. C'est une nouvelle très difficile à donner aux gens et le conseil d'administration n'aurait pas voulu que ce soit ainsi, mais le sport est une entreprise et nous sommes dans des temps sans précédent. Il n'y avait pas d'autre option."

La survie de la franchise créée en 2009 est donc une illusion même s’il reste l’espoir de trouver un repreneur en Europe, auprès du Pro 14, puisque les Kings disputent cette compétition depuis 2017, avec l’autre équipe sud-africaine des Cheetahs.