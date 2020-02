Ospreys 13-21 Leinster

Et une victoire en plus pour le Leinster. Mais les Irlandais n'ont pas eu la vie facile chez les Ospreys, derniers de la conférence A et qui vivent une saison difficile. Les Irlandais s'ont sortis grâce à trois essais dont le dernier de Cian Kelleher (73e). Mais les Ospreys pourront nourrir quelques regrets, eux qui étaient devants à la pause 10 à 7. Mais les Gallois se sont montrés indisciplinés dans les moments clés, en témoigne le carton jaune pour Sam Parry. Le Leinster, lui, continue de tracer sa route avec une douzième victoire en autant de matchs.

Édimbourg 41-14 Connacht

D'un leader d'une conférence à un autre. Édimbourg a puni les Irlandais du Connacht en inscrivant cinq essais dont deux essais de pénalité. Le pilier international Simon Berghan, non retenu avec l'Écosse pour le match en Italie a marqué tout comme le surpuissant Duhan Van der Merwe qui inscrit son septième essai de la saison. En face, le Connacht a cru tenir le bon bout en revenant à six points après deux essais mais cela fut insuffisant. À noter que l'arbitre Marius Mitrea a sorti cinq cartons jaunes dont quatre dans les dix dernières minutes. Les Écossais gardent la tête de la Conférence B.

Zebre 0-28 Munster

Le Zebre n'a rien pu faire face au Munster, la faute notamment à une infériorité numérique tôt dans le match. Pour une charge le coude en avant, l'ailier Pierre Bruno a pris un carton rouge dès la 9e minute. Dès lors, la tâche fut quasi impossible même si les Italiens ont bien tenu le coup, ne perdant que 7-0 à la 50e. Le Munster a inscrit quatre essais par Nash (11e), Hanrahan (53e), Scanell (57e) et Sweetham (74e) sur un merveilleux mouvement. Le Munster est deuxième de la Conférence B et talonne Édimbourg.

Glasgow 34-19 Dragons

Le deuxième club écossais s'est lui aussi imposé. Sous le vent, les Warriors ont inscrit cinq essais dont un doublé du talonneur Grant Stewart. Pas retenu avec l'Écosse un peu à la surprise générale, le centre Huw Jones a inscrit le dernier essai de son équipe. C'est le troisième succès consécutif pour les Warriors qui sont troisièmes de la Conférence A, mais avec tout de même sept points de retard sur l'Ulster. Malgré le doublé de son demi de mêlée Rhodri Williams, les Dragons n'ont rien pu faire et restent eux en milieu de classement de cette même conférence.

Ulster 20-10 Cheetahs

Les Cheetahs avaient l'occasion de revenir sur l'Ulster dans la Conférence A mais ce sont bien les Irlandais qui ont maitrisé ce match, à l'image du premier essai d'O'Toole (8e) après 22 phases de jeu. Au retour des vestiaires, les locaux ont inscrit un deuxième essai par Baloucoune (46e) sur une belle passe au pied. Malgré la réaction des Cheetahs avec l'essai de Blommetjies (66e), l'Ulster l'emporte et garde sa place de dauphin du Leinster. Les Cheetahs laissent eux leur place de qualifiable aux Warriors mais restent plus que jamais dans la course.

Cardiff 34-24 Trévise

Match à rebondissements à l'Arms Park entre les Blues et le Benetton. C'est bien les Italiens qui ont mené la majeure partie du match, profitant des largesses défensives des Gallois. Mais la tendance s'est finalement inversée dans le dernier quart d'heure avec deux essais gallois par Seb Davies et Lewis Jones qui ont finalement assuré la victoire. Les Trévisans repartent tout de même avec le point du bonus offensif grâce aux quatre essais mais pourront nourrir quelques regrets sur leur consistance en fin de match.

Scarlets 36-17 Kings

Le mauvais élève de ce Pro 14 continue de perdre. Mais les Kings auront pourtant montré un beau visage durant une heure face au troisième de la Conférence B. Deux essais de Howard Mnisi (28e) et Christopher Hollis (47e) permettaient aux Sud-Africains de mener à la 50e. Mais les visiteurs ont complètement craqué par la suite, encaissant quatre essais. Au final, la victoire est large pour les Scarlets qui prennent le bonus offensif mais le score est surtout lourd pour les Kings qui repartent bredouille et qui recevront le Connacht

Par Kenny Ramoussin