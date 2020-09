C'est en décembre 2019 que le Racing 92 a donc licencié le Fidjien Leone Nakarawa, rentré du dernier Mondial japonais avec deux semaines de retard sur la date initialement prévue par ses dirigeants. Depuis, la star mélanésienne s'est engagée à Glasgow (Ligue Celte) mais là-aussi, son arrivée en Ecosse semble connaître quelques délais. Vendredi, la presse écossaise rapportait en effet que le deuxième ligne international (62 sélections) n'était toujours pas arrivé dans son nouveau club.

Dans les colonnes du Daily Mail, l'entraîneur en chef des Warriors Danny Wilson expliquait à nos confrères britanniques : "Leone n'est pas encore disponible (pour le coup d'envoi de la Ligue celte, ce week-end, N.D.L.R.). Sa compagne attendait la naissance de leur premier enfant en juillet dernier et nous lui avons donc accordé un temps supplémentaire, afin qu'il profite de sa paternité. De plus, le premier vol en provenance des Fidji n'était prévu que dimanche dernier en raison du confinement, je crois. En clair, je ne pense pas qu'il y aura de problème mais nous devons attendre et voir, n'est-ce pas ? […] Leone ne pourra pas jouer les deux premiers matchs de Ligue Celte mais néanmoins, je reste confiant. Il sera là bientôt".

Pour rappel, Leone Nakarawa réclame un million d'euros au Racing 92 pour rupture abusive et anticipée de contrat de travail. Ce dossier sera jugé par le tribunal des Prud'hommes le 1er octobre prochain, à Paris.