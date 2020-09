En écartant facilement l'Ulster hier, à l'Aviva Stadium de Dublin (27-5), le Leinster a remporté sa troisième Ligue Celte consécutive, prouvé qu'elle était l'une des équipes les plus dominantes du Vieux Continent et envoyé un signal fort aux Saracens, leurs prochains adversaires en quart de finale de coupe d'Europe. La province du Leinster, qui a utilisé 53 joueurs en championnat cette saison, a donc prouvé que son académie -et son système de formation- était toujours la plus efficiente du pays et, sans souffrir de la moindre contestation, termine même la saison de Ligue Celte invaincue.

Mais le sacre du Leinster, c'est aussi la consécration de l'entraîneur en chef Leo Cullen. Cet ancien deuxième-ligne international a ainsi remporté trois coupes d'Europe (2009, 2011 et 2012) en tant que capitaine des Blues et, depuis qu'il a pris les rênes de la province celte, compte trois titres de Pro 14 (2018, 2019 et 2020) et une victoire en Champion's Cup, acquise face au Racing 92 à Bilbao en juin 2018.