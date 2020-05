Le Pro14 espère revenir fin août en Irlande

La Fédération irlandaise (IRFU) a présenté des propositions pour reprendre la saison 2019/20 avec des derbys à Dublin le week-end du 22-23 août.

"Notre dossier est entre les mains du gouvernement et je tiens à souligner la coopération et le soutien que nous avons reçus à la fois du gouvernement et de ses différentes administrations" a déclaré Philip Browne, directeur général de l'IRFU, sur le site de la fédération.

Le Pro14 (anciennement dénommé Ligue celte), qui réunit des équipes d'Italie, d'Irlande, du pays de Galles, d'Écosse et d'Afrique du Sud, est suspendu pour une durée indéterminée depuis mars en raison de la pandémie de coronavirus.

"Sur la base des protocoles proposés, nous avons fixé les dates cibles des 22 et 23 août pour un retour au jeu avec l'organisation à huis clos des derbys entre les provinces irlandaises au stade Aviva" de Dublin, a précisé Browne.

Et de conclure: "En ces temps difficiles, ces matches ne sont pas seulement des rencontres de rugby, ils sont une lueur d'espoir pour tout le pays".

Les dirigeants du Pro14 ont annoncé vendredi qu'ils avaient accepté de vendre 28 % des parts de la ligue au fond d'investissement CVC Capital Partners, ce qui devrait rapporter près de 34 millions d'euros à la compétition.