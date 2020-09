La finale du Pro 14 opposera le Leinster à l'Ulster

Leinster 13 - 3 Munster

Ce match 100% irlandais a tourné à l'avantage des champions en titre, à savoir le Leinster. Dominateur durant toute la rencontre, les leaders de la conférence A ont inscrit le seul essai de la rencontre, par l'intermédiaire du talonneur Ronan Kelleher. Sexton se chargera d'assurer la victoire pour les siens en marquant les pénalités. Pour la 3ème année consécutive, Leinster s'envole en finale pour tenter de décrocher un 3ème titre consécutive, face à l'Ulster.

Edinburgh Rugby 19 - 22 Ulster

Cette deuxième demi-finale a tenue toutes ces promesses. L'Ulster, futur adversaire du Stade Toulousain en Coupe d'Europe, avait bien l'intention de retourner en finale de Pro 14, dont la dernière qualification remonte à 2013. Edinburgh visait une première finale de Pro 14, et semblait bien parti en menant au score à la mi-temps (0-5). Jusqu'à la 73ème, les Ecossais tenaient ce succès historique, en menant 19-12. L'Ulster, emmené par un grand Ian Madigan en fin de rencontre, a renversé le court du match dans les ultimes secondes, et une pénalité tenté à 40 mètres des poteaux écossais et réussie par l'ouvreur irlandais internationale. L'Ulster ira donc défier le Leinster en finale du Pro 14 le samedi 12 septembre 2020, une semaine avant les quarts de finale de Coupe d'Europe.