Irlande : douze départs au Connacht

Quelques « figures » ne joueront donc plus sous ce maillot tel le talonneur Tom McCartney (112 matchs), le troisième ligne Eoin McKeon (137 matches),les arrières-ailiers Niyi Adeolokun (94 matchs), Darragh Leader (91 matchs). A noter que deux joueurs vont rejoindre la France, l'Australien Colby Fainga'a à Lyon et Robin Copeland à Angoulême-Soyaux. Le Connacht considéré comme la province la moins puissante de l'Irlande, « province de développement », a quand-même gagné la Ligue Celte en 2016. Le Connacht était classé quatrième sur sept de la conférence B de la ligue celte au moment où le championnat s'est arrêté après treize rencontres. Il comptait six victoires pour sept défaites. Le Connacht de la saison prochaine aura donc une tout autre allure.