Le frère du All Black Damian McKenzie, Marty (1m83 pour 85kg), serait sur le point de s'engager avec la province galloise des Ospreys. Le joueur 27 ans, figure emblématique des Chiefs et capable de jouer à l'ouverture comme à l'arrière, qui n'a retrouvé pas de contrat pour la prochaine saison de Super Rugby, pourrait profiter de la blessure du numéro 10 de la province basée à Swansea, Gareth Anscombe, pour aller retrouver du temps de jeu du côté du Royaume-Uni. Voilà qui serait une superbe recrue par cette formation en difficulté cette saison et dont le manager Allen Clark dit "attendre la signature officielle" et "qu'il est impatient que McKenzie amène toute son expérience et sa créativité au milieu du terrain des Ospreys".