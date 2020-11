Dragons 16 - 28 Munster

Alors qu'ils avaient joué lundi dernier, les Munstermen ouvraient le bal pour cette quatrième journée. Et c'est encore une victoire, cette fois-ci chez les Dragons de Newport. Menès 3-0 en tout début de match, les Irlandais ont enclenché la seconde. Avec deux essais de Gallagher et Nash, le Munster menait 18-3. Sam Davies réagissait juste avant la mi-temps sur une erreur dans l'en-but d'Hanrahan pour recoller au score. Mais en deuxième mi-temps, Gallagher plantait un doublé et mettait définitivement le Munster à l'abri. Screech sauvera l'honneur pour le locaux mais insuffisant cependant pour repartir avec la victoire. Les joueurs de Newport sont avant derniers de la Conférence A.

Scarlets 3 - 6 Edimbourg

À peine 24h après le match Pays de Galles - Écosse, le Parc y Scarlets de Llanelli acceuillait son équipe face... aux Écossais d'Edimbourg. Et ce sont encore les visiteurs qui se sont imposés mais cette fois-ci au terme d'un match bien moins spectaculaire. Il faut dire que la forte pluie n'a pas arrangé les choses pour les acteurs sur le terrain. La marque a été ouverte juste avant la mi-temps avec une pénalité de Van der Walt. En début de deuxième période, O'Brien et encore Van der Walt ajoutaient trois points chacun (52e et 60e). Ennsuite ? Plus rien hormis un carton rouge pour le deuxième ligen gallois Josh Helps après un plaquage et un contact malencontreux tête contre tête. Cette victoire lance enfin la saison des Écossais qui reviennent à hauteur de leurs adversaires du soir dans la Conférence B.

Cardiff Blues 7 - 11 Ulster

Sur une série de trois victoires depuis la reprise du championnat, les Irlandais de l'Ulster se déplaçaient chez une autre formation auteure d'un bon début de saison, le Blues de Cardiff. Toutes les actions importantes de cette rencontre se sont passées en première période. Dans un match accroché et équilibré, les Gallois pensaient avoir fait le plus dur avec l'essai de Lee-Lo à la réception d'un coup de pied à suivre. Menés au score, les Ulstermen ont mis le pied sur l'accélérateur et mis leur adversaires à la faute jusqu'au carton jaune du troisième ligne de Cardiff, Robinson. En supériorité numérique l'Ulster a pris les commandes au tableau d'affichage pour ne plus jamais les lâcher. Une victoire finale 11-7 qui permet aux coéquipiers de John Conney de rester confortablement à le deuxième place du groupe A. Les Gallois sont eux aussi deuxièmes mais du groupe B.

Glasgow 19 - 32 Leinster

Mais qui arrêtera le Leinster ? Premier élément de réponse ce lundi, ce ne sera pas les Warriors de Glasgow. Les Irlandais, pourtant privés de nombreux joueurs partis en sélections (tout comme Glasgow), n'ont pas fait dans la dentelle pour s'offrir un quatrième succès en quatre matchs cette saison. Avec un score de 22-7 en leur faveur à la pause, la différence était faite. La quatrième essai des Leinstermen signé Bent à la cinquante-troisième minute de jeu permet aux coéquipiers de Davin Toner de signer une quatrième victoire à cinq points, qui plus est. 20 points en quatre matchs, le Leinster est bien évidemment en tête du groupe A. Les Écossais sont eux au pied du podium.

Zebre 23 - 17 Ospreys

C'est la surprise de cette journée ! En cette période de doublons, les Italiens se sont offerts le scalp des Ospreys pour signer leur première victoire de la saison. Les joueurs de Parme ont fait la différence en première période, quarante premières minutes à sens unique où les Zebre ont franchi la ligne à deux reprises par les intermédiaires de Giammarioli et Rizzi. Ce dernier a été le grand artisan de ce succès puisqu'il a marqué 18 des 23 points de sa formation ce lundi soir. Malgré ces quatre points, la formation transalpine reste dernière du Groupe A, les Ospreys restent troisièmes.