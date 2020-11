Connacht 14 - 20 Scarlets

Très beau succès à l'extérieur pour les Scarlets sur la pelouse de Galway face au Connacht. Il y a d'abord eu le doublé du jeune Ryan Combeer (6e, 32e), 21 ans. Les Irlandais avaient répliqué entretemps par Abraham Papali'i (17e). Mais ce sont bien les Gallois qui ont tenu la barre en deuxième mi-temps sur un bel essai de Blacker dès le retour des vestiaires. Le Connacht n'avait plus joué depuis le 25 octobre et une victoire à Edimbourg. C'est peut-être cela qui a coûté la victoire aux Irlandais qui ont tout de même réagi à l'heure de jeu par l'international Ultan Dillane, qui avait été laissé à disposition de sa province.

Munster 38 - 22 Ospreys

Les Munstermen restent invaincus et continuent de caracoler en tête du groupe B dans cette Pro 14. Ce samedi, les Irlandais ont largement battu les Gallois des Ospreys pour enchaîner un cinquième succès en autant de rencontres. Malgré un essai concédé dès le début de la partie, les coéquipiers de JJ Hanrahan ont parfaitement réagi avant la pause pour inscrire trois essais et prendre le large. L'arrière Gavin Coombes s'est offert un triplé dans ce match, c'est lui qui a acté la victoire à cinq points des siens en seconde période. Les Ospreys vont vite devoir réagir pour tenter de sauver leur place sur le podium du groupe A.

Zebre 14 - 57 Ulster

L'Ulster s'accroche aux bottes du Leinster en tête du groupe A. Sur la pelouse des Zebre, les Celtes ont récité leur rugby et écrasé des Italiens sans solution. Une correction durant laquelle Marcel Coetzee a inscrit un quadruplé ! Le troisième ligne a marqué quatre des neuf essais de sa formation. Les joueurs de Parme n'ont fait qu'illusion sur deux éclairs. Avec cette nouvelle victoire à cinq points, les Ulstermen continuent leur route aux côtés de leurs compatriotes du Leinster en tête de leur poule.

Leinster 50 - 10 Édimbourg

En regardant les résultats chaque week-end du Pro 14, on se demande bien qui pourra arrêter les Irlandais du Leinster. Les chiffres sont fous, six matchs, six victoires et trente points au compteur sur trente possible. Ce lundi, c'est les Écossais d'Édimbourg qui ont fait les frais de la supériorité des Leinstermen. Une rencontre durant laquelle les coéquipiers de Scott Fardy ont franchi la ligne à sept reprises dont trois fois par l'ailier Kelleher. Cinquante points dans les valises pour Édimbourg qui reste en fond de classement du championnat.

Cardiff 22 - 5 Trévise

Dans des conditions météorologiques dantesques, les Gallois ont longtemps cru au match piège face aux Trévisans qui n'ont toujours pas connu la victoire cette saison. Cardiff a malgré tout trouvé l'ouverture à trois reprises dans cette partie pour assurer un succès très important comptablement parlant. Grâce à ces quatre points en poche, les Blues occupent à l'heure où l'on écrit ces lignes la deuxième place du groupe B derrière le Munster. Trévise est pour l'instant la lanterne rouge avec quatre défaites en quatre matchs et un seul petit point au compteur. Attention toutefois, les Italiens ont deux match en retard et peuvent rapidement retrouver de la confiance et se relancer.