Leo Cullen, dont l'équipe du Leinster a été éliminée en demi-finale de Champions Cup, la semaine dernière, par les Saracens, a dû également répondre à un certain nombre de questions sur le niveau du Pro 14. Un niveau jugé en baisse par les médias irlandais notamment. "Les provinces irlandaises sont des nourrices pour l'équipe nationale, nous ne faisons pas de shopping aux quatre coins du globe et je pense que c'est une bonne stratégie si vous voulez avoir une équipe nationale forte." Leo Cullen a ajouté que les Saracens avaient aligné le jour de la demi-finale cinq joueurs finalistes de la dernière Coupe du monde et que son équipe avait manqué de précision, voilà tout.

Néanmoins ce dernier voit l'arrivée des provinces des Bulls, des Lions, des Sharks et des Stormers d'un très bon oeil pour réhausser le niveau de la compétition. Ces quatre provinces devraient prendre la place des Southern Kings et des Cheetahs. "Ce sont quatre puissances qui vont sans aucun doute renforcer définitivement le niveau de la compétition, peu importe le format de celle-ci", a-t-il déclaré. L'inclusion de ces quatre provinces pourrait ainsi faire passer la Ligue Celte à 16 équipes.