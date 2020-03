Leinster 55 – 19 Glasgow Warriors

19 victoires en 19 match cette saison pour le Leinster qui se balade tout compétition confondu. Ce week-end, c'était au tour de Glasgow de défier les champions du Pro 14 en titre. Sans difficulté, le Leinster s'est imposé sur un score massif avec 9 essais inscrits dont trois par Ryan Baird qui a été appelé par la sélection irlandaise pour la suite du tournoi des 6 nations. Le leader actuel du championnat continu son sans-faute.

Edinburgh Rugby 14 – 6 Cardiff Blues

Loin d'être un grand match, les Écossais ont assuré l'essentiel, une victoire et rien d'autre. Sur un maigre score, le temps n'a pas aidé les deux équipes à développer leurs jeux. Édimbourg est toujours en tête de la conférence B avec deux points d'avance sur le Munster qui le talonne de très près.

Munster 29 – 10 Scarlets

Le Munster conforte sa deuxième place grâce à sa victoire face aux Gallois Llanelli. La tournant de la rencontre s'est déroulé à la 34e minute avec l'expulsion de Sam Lousi le deuxième ligne néo-zélandais des Scarlets. Un tel dénouement a permis aux Irlandais de prendre le dessus grâce à l'heure supériorité numérique. Jack O'Sullivan et Billy Holland ont marqué les deux premiers essais du Munster, avant d'être suivis dans les 8 dernières minutes du match par Gavin Coombes qui inscrira deux essais coup sur coup. Ce dernier permettra à son équipe de remporter le point de bonus offensif au terme d'un match laborieux.

Dragons 13 – 10 Cheetahs

Un match très serré pour les deux équipes, mais finalement au bout de la 85e minute Sam Davies offre la victoire à son équipe. Menés tout au long de la première période les Gallois ont remonté la pente à la deuxième période pour l'emporter de trois points face aux Sud-Africains. Malgré cette victoire, les Cheetahs restent à l'abri avec dix points d'avance sur les Dragons.

Kings 19 – 29 Connacht

Les Kings continuent de perdre, cette fois-ci, c'est à domicile face aux Irlandais du Connacht. Réduit à 14 pendant une majorité de la rencontre à cause du carton rouge de Peter Robb, la victoire semblait facile d'accès pour les Irlandais si cela ne s'était pas produit. Heureusement pour eux, Colby Fainga'a et Tiernan O'Halloran ont marqué dans les six premières minutes. À la 71e minute, un essai de pénalité a été accordé aux Irlandais, il leur a permis de gagner un point de bonus offensif face aux Sud-Africains des Kings.

