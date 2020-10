Leinster 63 - 8 Zebre

Avant le duel dans le Tournoi entre Irlandais et Italiens, il y avait un match entre provinces de ces deux pays. Et encore une fois, le dule a largement tourné en faveur des Irlandais du Leinster. Ces derniers ont inscrit la bagatelle de neuf essais dont un doublé du jeune talonneur de 22 ans Dan Sheenan, qui disputait ses premières minutes en Pro 14. Les hommes de Leo Cullen avait déjà sécurisé le bonus offensif au bout de 37 minutes. La période de doublon a donc fait bien plus mal au Zebre qui avait des nombreux internationaux absents. L'unique essai des visiteurs a été inscrit par Michelangelo Biondelli.

Trévise 3 - 10 Scarlets

Petit score pour un match difficile sous la pluie trévisane. Le score était seulement de 3-0 à l'heure de jeu après une pénalité de Ian Keatley à la 21ème. Angus O'Brien a ensuite égalisé pour les Scarlets. Mais les Gallois s'en sont sortis grâce à un essai du remplaçant Paul Asquith (69ème) après un une-deux et une première passe douteuse avec Tyler Morgan. Le carton rouge adressé à Morgan Jones pour un placage haut ne changera rien, les Gallois signent leur premier succès cette saison.

Ospreys 23 - 15 Glasgow

Deuxième succès des Ospreys cette saison mais celui-ci fut long et difficile. Le premier quart d'heure a été totalement à l'avantage de Glasgow avec deux essais de Huw Jones et George Turner. Mais les Gallois sont revenus d'abord par leur demi de mêlée Reuben Morgan-Williams en filou et Kieran Williams. Malgré le carton jaune adressé à l'international Adam Beard, les Ospreys tiennent là leur deuxième victoire... soit déjà autant que sur toute la saison dernière.

Ulster 40 - 17 Dragons

Victoire sans aucune contestation de l'Ulster au Kingspan Stadium. Les Irlandais ont réalisé une première mi-temps époustouflante avec cinq essais à la clé dont un doublé de Louis Ludik. Menés 35-3 à la mi-temps, les Gallois ont tout de même réagi en remportant la deuxième période avec deux essais par Ahston Hewitt et par l'expérimenté Jamie Roberts. L'Ulster, toujours invaincu, pointe à la deuxième place de la conférence A, un point derrière le Leinster.

Edimbourg 26 - 37 Connacht

Après l'Écosse - Géorgie de vendredi soir, il y a encore eu du spectacle à Murrayfield. Mais ce sont les Irlandais qui l'ont emporté face à Edimbourg qui n'a été que dans la réaction. Le Connacht menait 23-7 mais a laissé revenir son adversaire avec un doublé de Michael Willemse. Mais les visiteurs ont su mettre un dernier coup de collier pour s'adjuger définitivement la rencontre avec deux essais. La dernière réalisation d'Andrew Davidson ne changera rien, le Connacht remonte troisième de la conférence B tandis qu'Edimbourg n'a toujours pas gagné cette saison.

Munster 38 - 27 Cardiff

Cette troisième journée s'achevait ce lundi soir avec un superbe match entre Munstermen et Blues. Ces derniers ne mettront que deux minutes à inscrire le premier essai. Mais les Irlandais vont répondre grâce à un huit de devant ultra conquérant et un doublé de Gavin Coombes. Les deux équipes vont ensuite se répondre coup pour coup avec deux essais de chaque côté. Le score est de 31-27 jusqu'à la 68ème. Le Munster va se mettre à l'abri grâce à l'essai d'Hanrahan au terme d'un mouvement simplement magique des trois quarts irlandais. Le Munster est leader de la conférence B avec quatre points d'avance sur son adversaire du soir.