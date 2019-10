Cheetahs 40-16 Munster

Les Sud-Africains recevaient chez eux la province de Limerick, qui se déplaçait avec une grosse dizaine d'absents, les entres autres, Kleyn, Stander, Carbery ou Murray étant tous avec l'Irlande au Japon. C'est donc là où les hommes en rouge sont traditionnellement maîtres que les Cheetahs ont appuyé, concassant son adversaire devant. Grâce à sept essais, les joueurs de Bloemfontain, emmenés par l'expérimenté Ruan Pienaar à la mêlée, s'imposent 40 à 16 et prennent le bonus offensif.

Leinster 40-14 Édimbourg

Duel entre deux formations pillées par le Mondial japonais. Malgré tout, le Leinster peut compter sur quelques cadres (Toner, Tomane, Lowe) durant cette intermède, un réservoir que n'a pas Edimbourg. Et durant ce match, les jeunes écossais n'auront résisté qu'une mi-temps, n'étant menés à la pause que 12 à 7. Mais la puissance des avants irlandais a ensuite fait la différence. D'autant que les trois-quarts n'étaient pas en reste non plus. Grâce à quatre nouveaux essais et un James Lowe décisif sur deux d'entre eux, les joueurs de la capitale s'imposent 40 à 14 et empochent le bonus offensif.

Scarlets 54-10 Zebre

Là encore et ce malgré les nombreuses absences du côté gallois (Gareth Davies, Jonathan Davies, Blade Thompson...), il n'y a pas eu match entre l'équipe qui recevait et celle qui se déplaçait. Dans cette rencontre, les Scarlets ont rapidement pris le score à la suite d'un déboulé de l'ailier international Steff Evans. Ensuite, la puissance des avants ont fait la différence notamment grâce à plusieurs essais sur ballon-porté. Un doublé de l'arrière a aussi fait prendre encore plus d'ampleur au score. Au final, les locaux s'imposent largement 54 à 10 dans un stade simplement parsemé pour l'occasion.

Ospreys 24-20 Benetton Trevise

Ce match avait très mal débuté pour les italiens, privés de leur numéro 6 Marco Lazzoroni d'entrée de jeu, la faute à un carton rouge pour plaquage dangereux. Jamais facile dans ces conditions d'aller gagner à l'extérieur. Néanmoins, les visiteurs se sont accrochés et ont limité l'écart au score. Malgré un triplé du talonneur Parry et un autre essai de l'inévitable Scott Williams, les italiens ramènent même un point de bonus défensif mérité du Liberty Stadium, grâce à un essai tardif de Sarto. Score final, 24 à 20 pour les locaux, devant un public venu en masse pour un match de Pro 14.

Dragons 14-38 Connacht

Les Dragons espéraient remporter leur deuxième victoire cette saison, eux, la plus faible équipe (du moins galloise) de cette compétition. Mais sous une pluie battante et face à une équipe du Connacht appliquée, les joueurs de Newport n'auront résisté que 30 minutes, avant de subir la puissance des visiteurs. Grâce à cinq essais et un bonus offensif, les joueurs de Galway prennent même la tête de la conférence B...

Kings 17-42 Ulster

En Afrique du Sud, les locaux ont subi la domination sans partage des Irlandais, plus rapides, plus puissants, et plus adroits, à l'image du Springbok Marcel Coetzee qui traverse le terrain tout seul sur le 5ème essai des siens. Menée 10 à 35 à la mi-temps, la franchise locale n'a même pas fait illusion. Et malgré une deuxième période bien meilleure, le score est lourd à la fin, 17 à 42 pour l'Ulster, qui repart avec le bonus de Port Elizabeth.

Glasgow 17-13 Cardiff

Enfin une première victoire cette saison pour les Glasgow Warriors, très amoindris par l'absence d'une dizaine d'internationaux écossais. Néanmoins, sous la pluie, les Warriors se sont imposés 17 à 13 grâce notamment à un essai rapide de l'ancien demi de mêlée de l'UBB, Nick Frisby. Cardiff repart tout de même du Nord de l'Ecosse avec un point de bonus défensif mérité.