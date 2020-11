Ospreys 7 - 26 Leinster

La cinquième journée de Pro 14 s'ouvrait donc dimanche et le Leinster continue de tracer sa route. Pourtant, c'est les Ospreys qui avaient mieux débuté avec un essai de pénalité après 8 minutes de jeu avec en plus un carton jaune pour Scott Penny. Mais les Irlandais ne vont pas s'affoler et prendre définitivement le contrôle du match. Trois essais en première période par Tracey (19e), Kearney (26e) et Penny (33e) et l'essai du bonus offensif en deuxième mi-temps par Dooley (57e). Une cinquième victoire en autant de match, toutes bonifiées qui plus est.

Scarlets 18 - 17 Zebre

Match très tendu au Parc y Scarlets de Llanelli où les Italiens ont failli créer la grosse sensation. Les Gallois ont marqué par deux fois en première mi-temps par Conbeer (6e) et Blacker (28e) pour un avantage confortable de 15-3 à la demi heure de jeu. Mais Zebre n'a jamais lâché, collant au score grâce à la botte d'Antonio Rizzi. Ce sont même les Italiens qui vont marquer sur interception par Pierre Bruno (56e) et qui vont passer devant devant grâce à une pénalité à six minutes du terme. Avantage de courte durée car deux minutes plus tard, les Italiens vont se mettre à la faute et Angus O'Brien va passer la pénalité de la gagne. Zebre reste dernier de la Conférence A mais revient à égalité avec Glasgow et les Dragons.

Edimbourg 18 - 0 Cardiff

C'est le premier zéro pointé de la saison en Pro 14 et il est pour les joueurs de la capitale galloise. Les offensives de Cardiff n'auront jamais porté leurs fruits malgré les intentions de joueurs comme Owen Lane ou Hallam Amos que l'on a déjà vus sous le maillot gallois. En face, Edimbourg a marqué deux essais par Lee Roy Atalifo (25e), qui faisait ses débuts avec le club écossais, et par David Cherry (54e). Le jeune ouvreur de 20 ans Nathan Chamberlain s'est chargé du travail au pied avec au final une victoire convaincante qui permet à Edimbourg de revenir à hauteur de son adversaire du soir sur le podium de la Conférence B, conférence menée par le Munster.

Ulster 40 - 15 Glasgow

Match à oublier pour les joueurs écossais. Tout avait pourtant bien commencé avec l'essai de TJ Ioane après cinq minutes de jeu. Mais dès lors, Glasgow va concéder un cinglant 40 à 3. L'Ulster va marquer six essais par Andrew (12e), Coetzee (25e), Carter (37e), Cooney (40+2e), Reidy (50e) et Faddes (56e). Plus dans la partie et constamment débordés, les Warriors vont tout de même sauver l'honneur par Stewart à l'heure de jeu. Mais cela n'empêche pas une lourde défaite et confirme une chose : Glasgow est dans le dur notamment sans tout ses internationaux qui vont disputer l'Autumn Nations Cup. De son côté, l'Ulster est deuxième de la Conférence A et suit le rythme effreiné du Leinster.