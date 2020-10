Le manager de Leinster Leo Cullen a assuré que la sortie de Sexton dès la 23e minute avait été effectuée "par précaution". "Il va bien" a ensuite assuré Leo Cullen, se montrant plus inquiet sur la blessure à la jambe du pilier international Andrew Porter. Il semble néanmoins que Jonathan Sexton ait ressenti une douleur aux ischio-jambiers qui nécessite de passer des examens supplémentaires. Cette sortie anticipée n'est pas une très bonne nouvelle pour le sélectionneur Andy Farrell puisque l'Irlande doit affronter dans trois semaines l'Italie. Une rencontre comptant pour le Tournoi des 6 Nations, tout comme celle de la semaine suivante face à la France.

La sortie d'Andrew Porter en boitant n'a pas dû rassurer non plus le sélectionneur puisque l'équipe nationale pourrait être démunie au poste de pilier droit. Le titulaire Tadhg Furlong est actuellement en phase de reprise à cause d'une blessure à un mollet et rien ne dit qu'il sera apte dès le début de la fenêtre internationale. L'autre droitier Tom O'Toole, qui arrive après Furlong et Porter dans la hiérarchie au sein de l'équipe nationale, est lui aussi actuellement blessé à une cheville et son forfait est d'ores et déjà acté.