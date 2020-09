Le deuxième ligne international irlandais jouera la finale de la Ligue Celte avec sa province de l'Ulster. Il n'a plus joué depuis février mais son entraîneur Dan McFarland la jugé apte. Il ne souffre plus de sa blessure aux côtes qui l'a handicapé depuis six mois. Fort de ses 55 sélections, Henderson est un élément de poids de l'effectif de l'Ulster. Dès sa rentrée, il sera capitaine. Autre changement notable, le demi de mêlée Alby Matthewson débutera la partie, il était remplaçant la semaine passée en demi-finale face à Edimbourg. Autre changement, le retour de l'arrière Lowry qui pousse l'international Stockdale sur l'aile. La finale aura lieu à Dublin, samedi à 19h35 (BST).

Le XV de l'Ulster: Lowry; Lyttle, Hume, McCloskey, Stockdale; (o) Burns, (m) Mathewson; Reidy, Coetzee, Rea ; Henderson (cap.), O'Connor ; O'Toole, Herring, O'Sullivan.

Les remplaçants : Andrew, McGrath, Moore, Carter, Murphy, Cooney, Madigan, Timoney.