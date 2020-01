En difficulté depuis le début de la saison, les Ospreys reçoivent samedi à 14h les Saracens dans le cadre de la 5ème journée de Champions Cup. Alun Wyn Jones, de retour pour la première fois avec le club gallois avec qui il n’avait plus joué depuis mai en raison d’une blessure puis de la Coupe du monde organisée au Japon, a vivement critiqué son staff et sa direction en conférence de presse ce mardi.

"Il est venu le moment d’être honnête. Une série de décisions et d’actions a desservi l’aspect sportif du club. D’une part, il y a des garçons qui font tout ce qu’ils peuvent et qui essayent de répondre aux questions sur et en dehors du terrain. Mais d’un autre côté, il y a probablement d’autres personnes qui ne sont pas tenues responsables des résultats du club. C’est difficile à dire mais c’est ce que je ressens en tant qu’ancien, en observant le club. Je ne vais pas citer de noms mais nous avons soulevé quelques interrogations au sujet des recrutements. Nous espérons que les choses évolueront. La question est de savoir si ce dialogue, que nous devons mener tous ensemble, tombera ou non dans l’oreille d’un sourd."

13 défaites en 14 matchs

Avec une triste série de 13 défaites en 14 matchs en championnat ainsi qu’en Champions Cup, l’heure est plus qu’à la réaction pour les Ospreys. Le joueur emblématique du Pays de Galles (143 sélections), au club depuis 2005, a conclu cette conférence houleuse avec quelques mots destinés aux supporters : "Je compte bien revenir et aider les choses à aller de l’avant dans cette période difficile, aux côtés de garçons qui se donnent à 100%. Je sais que nous ne sommes pas là où les gens aimeraient nous voir, mais il ne faut pas oublier que nous sommes conscients de ce que nous représentons et des efforts à fournir."

