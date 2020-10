Zébre 6-16 Cardiff

Pas beaucoup de spectacle à Parme pour lancer ce Pro 14 mais un victoire pour les Blues. L'unique essai de la partie a été marqué par Josh Adams, meilleur marqueur de la dernière Coupe du Monde, à la 25e. Dès lors, les Italiens ont dû courir après le score mais malgré un carton rouge contre Josh Turnbull (42e), le troisième ligne centre des Blues, ces derniers ont très bien tenu. Les joueurs de Parme devront se reprendre face à d'autres gallois, les Dragons.

Leinster 35-5 Dragons

Les Dragons justement ont subi la dure loi du Leinster, champion en titre et qui avait aligné une équipe très compétitive. Les Gallois ont vite été pris à la gorge et étaient menés 21-0 à la pause. Cinq essais en tout pour le Leinster grâce à Ringrose (17e), Larmour (22e), Lowe par deux fois (32e, 56e) et Baird (65e). En face, les Dragons auront réagi grâce à un superbe essai de funambule de d'Ashton Hewitt (59e). Seul ombre au tableau pour les Irlandais : la sortie précoce de Jonathan Sexton à la 24e mais un changement fait "par précaution" selon le manager du Leinster Leo Cullen.

Ulster 35-24 Trévise

Beaucoup de spectable au Kingspan Stadium de Belfast. Pas moins de huit essais ont été marqués, cinq pour l'Ulster, trois pour Tévise. Les deux équipes étaient à égalité parfaite à la mi-temps 21 partout. Les Trévisans ont même mené au score grâce à la botte du jeune Paolo Garbisi (20 ans). Mais les essais de Coetzee (47e) et McBurney (74e) ont scellé la victoire tout de même poussive de l'Ulster.

Scarlets 27-30 Munster

Scénario incroyable à Llanelli entre les Scarlets et le Munster. Les Irlandais se sont montrés extrêmement indisciplinés et l'International Leigh Halfpenny a su en profiter (27 points inscrits). Menés 24-10 à la 67e, les Munstermen ont décidé de mettre le plan "Remontada" en marche. Malgré un carton rouge adressé à l'international Peter O'Mahony pour un deuxième carton jaune, le Munster a inscrit deux essais pour recoller à 27-27. Les Irlandais sont allés jusqu'au bout de l'exploit quand le jeune Ben Healy (21 ans) avait la pénalité de la gagne à plus de 50 mètres des perches. Le résultat, on le connaît...

Connacht 28-24 Glasgow

Le Connacht n'avait plus battu Glasgow depuis le 21 mai 2016. C'est désormais chose faite depuis ce week-end et cette victoire qui fut longue à se dessiner. La rencontre a été longtemps fermée mais tout s'est accéléré en deuxième mi-temps. Cinq essais entre la 50e et 70e minute, trois pour le Connacht, dont un doublé de Bundee Aki, et deux pour Glasgow grâce aux internationaux Tommy Seymour et Huw Jones. Insuffisant cependant pour renverser des Irlandais portés par un public de Galway qui n'a pas perdu sa ferveur. Glasgow tentera de se relever en accueillant les Scarlets.

Edimbourg 10-25 Ospreys

À l'agonie la saison passée avec deux victoires en quinze matchs, les Ospreys ont frappé un grand coup en allant s'imposer à Murrayfield. Tout avait mal commencé pourtant avec un carton jaune contre Justin Tipuric pour un en-avant volontaire, action qui a mené à un essai de pénalité. Mais les Gallois ont superbement réagi avec trois essais de Smith (16e) et Protheroe (31e, 55e). À noter la performance XXL de l'ancien Toulonnais Rhys Webb, très précieux dans sa vision du jeu et décisif sur le troisième essai des siens.

