Son directeur exécutif James-Davies-Yandle et son associé Donald Tang sont devenu les nouveaux patrons des Ospreys, mais Robert Davies, ancien président continue son rôle auprès de la franchise dont il demeure actionnaire. "Depuis la création des provinces, les Ospreys ont toujours cherché à être des pionniers, nous n'avons jamais eu peur de faire les choses différemment et nous continuons." a-t-il commenté. Au pays de Galles, on se réjouit de cette annonce qui devrait donner de nouveaux moyens aux Ospreys dont les résultats ont souvent été décevants malgré la présence de plusieurs internationaux gallois dont le deuxième ligne Alun Wyn-Jones. James Davis-Yandle est le fils d'un ancien joueur du club de Swansea qui marqua l'essai du match nul face à l'Australie en 1973.

A l'origine, les Ospreys étaient censés représenter les régions de Neath et de Swansea, mais la WRU avait tenté de fusionner avec les voisins des Scarlets en 2019, une opération qui capota. Depuis leur naissance en 2003, ils n'ont jamais gagné de Coupe d'Europe (H Cup ou Challenge), ni même joué de finale. Ils ont toutefois remporté quatre fois la Ligue Celte (la dernière fois en 2012). Ils n'ont jamais attiré les foules au Liberty Stadium, le stade qu'ils partagent avec les footballeurs de Swansea.