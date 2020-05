Présidence de World Rugby : Beaumont vers un second mandat ?

De toute évidence, l'opinion publique considère l'élection à World Rugby comme « une guerre des mondes ». Il y a le « vieux », d'abord, celui qu'incarnerait aux yeux des gens Bill Beaumont, appuyé par l'économie des fédérations les plus puissantes de l'hémisphère Nord (RFU, FFR...) et l'indicible pouvoir des Celtes. Il y a le « nouveau », ensuite, celui que souhaiterait porter Agustin Pichot (45 ans), proclamé défenseur des petites nations qui crèvent, des joueurs du Pacifique que l'on exploite et de ceux qui aimeraient s'inviter, un jour, à la table des décideurs du rugby mondial.

Mais la réalité correspond-elle vraiment à ce cliché grotesque ? Y aurait-il, dans le monde du rugby, les bons d'un côté et les méchants de l'autre ? Ce serait évidemment bien trop simple. Quand Bill Beaumont (68 ans) et Brett Gosper, le bras droit de l'ancien capitaine des Lions britanniques, défendent leur bilan, ils mettent à raison en avant que sous leur mandat, le rugby a fait un bon incroyable aux Etats-Unis (au moins en termes de licenciés, tant le projet de ligue professionnelle reste à ce jour des plus poussifs...), au Brésil et en Chine, par exemple. Les deux hommes peuvent également arguer du fait que depuis deux ans, les accidents graves liés à la pratique de l'ovale ont indéniablement diminué sur la planète. Agustin Pichot ? Il est un homme intelligent, énergique, persuasif et doté d'un entregent qui lui permit de faire de l'Argentine un des quatre participants au Rugby Championship, en 2012. Son programme, axé sur une harmonisation du calendrier international, la relavorisation des nations du Tiers 2 ou l'afflux de nouveaux licenciés via le « E-Sport » (Pichot considère à juste titre que le rugby, dépourvu d'un jeu vidéo digne de ce nom et pouvant porter son aura auprès des jeunes, se prive d'un élément de développement important), est indéniablement attrayant.

Les soutiens de Mascherano et Woodward ne devraient pas suffire...

Un récent sondage lancé sur la toile par nos confrères du Rugby Pod, lequel demandait son avis à 20 000 internautes, assurait que 64 % d'entre-eux étaient favorables au nouvel ordre du monde initié par l'ancien demi de mêlée du Stade français et du Racing. Derrière lui, Agustin Pichot peut également compter sur des soutiens fameux tels le footballeur Javier Mascherano (ex Barcelone et Liverpool), l'ancien sélectionneur anglais Clive Woodward, l'ancien capitaine des All Blacks Alex Wyllie ou le meilleur ouvreur de l'histoire Dan Carter, puisque l'ancien Racingman a récemment envoyé un courriel à son ancien adversaire sur le circuit international pour lui exprimer toute sa sympathie.

Seul problème : ce ne sont pas « les gens » qui élisent le président de World Rugby. Ce sont les trente membres du conseil, qui représentent à eux-tous cinquante voix. A ce titre, Agustin Pichot a-t-il une chance ? Nous nous sommes penchés sur le sujet, en croisant différentes sources à l'institution gérant le rugby international. Partant du fait que les six nations du Nord (18 voix au total) soutiennent Beaumont, que le Japon, Rugby Europe et Rugby Afrique (2 voix chacun) feront de même, que les Fidji, la Roumanie, le Canada ou la Géorgie (1 voix chacun) devraient également choisir le duo Laporte-Beaumont, il paraît aujourd'hui impossible pour Agustin Pichot de renverser l'échiquier en place. En attendant le verdict de 16 heures, l'ancien capitaine des Lions britanniques Bill Beaumont devrait donc, jusqu'en 2024, être le maître du monde. En attendant d'être remplacé dans quatre ans par son actuel bras droit, Bernard Laporte ? C'est ce qu'il se dessine, en effet...