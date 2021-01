Les Six Nations, du changement à Sale, des nouveaux contrats... Les 5 infos de ce vendredi

Un stage pour le XV féminin

En raison de la situation sanitaire, le Tournoi des Six Nations féminin a été reporté. Cependant, un stage de préparation à tout de même été prévu au CNR de Marcoussis, du 11 au 27 janvier. Annick Hayraud, manager de l'équipe de France, a ainsi dévoilé ce vendredi le groupe des 31 joueuses qui participeront à ce rassemblement.

Ponpon appelé pour le Tournoi des Six Nations

Le troisième ligne de 23 ans Waël Ponpon, évoluant dans le club de Colomiers en Pro D2, a été appelé pour rejoindre le XV de France à Nice à partir de 24 janvier. Il servira de "partenaire d'entraînement" pour remplacer Sacha Zégueur, joueur d'Oyonnax, qui s'est gravement blessé la semaine dernière et qui souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou droit.

Alex Sanderson, nouvel entraîneur de Sale

L'ancien troisième ligne des Sharks, Alex Sanderson, a été annoncé comme remplaçant, de Steve Diamond, pour le anglais de Sale, au club depuis huit ans et parti depuis plus d'un mois. Cet ancien joueur de 41 ans avait disputé 90 matchs au sein du club et avait été capitaine de l'équipe au début des années 2000.

"Prolonger à l’ASM est un choix facile à faire"

Ce sont les mots de Jean-Pascal Barraque : "Prolonger à l'ASM est un choix facile à faire". Au club depuis cet été, l'international tricolore vient de signer jusqu'en 2024 et est plutôt ravi de ce choix aussi bien sportif que familial, qui lui permet de ne pas fermer la porte à l'équipe de France de rugby à 7.

Ibitoye rejoint Montpellier

C'est désormais officiel, Gabriel Ibitoye a signé ave le Montpellier Hérault Rugby en tant que joker médical. Fraîchement liberé par Agen, l'ancien joueur des Harlequins rejoint le MHR pour pallier l'absence d'Handré Pollard, gravement touché à un genou en début de saison.