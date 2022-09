Cette idée a jailli au moment où l'avenir de Worcester est de plus en plus compromis. Le match amical prévu face aux Glasgow Warriors a d'ailleurs été annulé cette semaine, puisque les joueurs et le staff du club anglais ont pris la décision de ne pas se déplacer en raisons des soucis financiers. Ces derniers, ainsi que tout le personnel du club, auraient été informés par un mail interne que 65% de leur salaire d'août allait être payé ce jeudi. Le club des Midlands est actuellement aux portes de la faillite, alors qu'ils doivent affronter les London Irish, en ouverture de la Premiership. Le club des Saracens, qui ne dispute pas la première journée en raison du nombre impair d'équipes dans le championnat d'Angleterre, se tiendrait prêt à prendre la place de Worcester lors de cette première journée.

De leur côté, les Wasps sont aussi en grosse difficulté financière en raison de la crise Covid. Alors qu'ils ont communiqué être en plein dialogue avec le fisc anglais, le club qui a déménagé à Coventry en 2014 avait déploré des pertes d'un montant de 18 millions de livres en juin 2018. L'avenir s'assombrit pour ces deux clubs de Premiership.