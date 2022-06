La déclaration de l'entraîneur des Saracens, Joe Shaw : "Nous sommes extrêmement fiers de Ben et de la façon dont il a évolué dans notre système de jeu. Son impact en revenant cette saison a été énorme et il est devenu un joueur de plus en plus important dans notre équipe". Titulaire 24 fois sur 29 matchs disputés, Ben Earl a inscrit neuf essais cette saison. Malgré des performances remarquées, il n'a pas été joué avec le XV de la Rose depuis plus d'un an. Sa dernière sélection remonte au Tournoi des six Nations 2021.

Autres récompenses, Steve Borthwick, entraîneur de Leicester, a reçu le prix de meilleur entraîneur de la saison grâce à une première place en championnat. L'arrière des London Irish, Henry Arundell, a lui été récompensé du prix de la "découverte de la saison".