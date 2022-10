Gloucester 38-22 Exeter

Gloucester poursuit sa belle série ! Face aux Chiefs d'Exeter, les Cherry and White ont signé leur quatrième victoire consécutive. A l'issue d'un match ouvert où neuf essais ont été inscrits, les futurs coéquipiers de Zach Mercer ont recollé au score peu avant la mi-temps avant de prendre le large lors du second acte. Avec ce nouveau succès, les hommes de George Skivington se rapproche du podium de Premiership, pour le moment fermé par les Harlequins, qui comptent deux petits points d'avance.

Harlequins 26-24 London Irish

Face au London Irish, les Harlequins sont revenus de loin ! Menés de 14 points à la mi-temps, les coéquipiers de Joe Marler ont renversé la tendance dans le second acte, dans le sillage de Tommaso Allan auteur d'un doublé. Toujours derrière au score à la sirène, les Harlequins ont été libérés dans le temps additionnel par le talonneur remplaçant George Head. Réduites à 14 en début de seconde période, les deux équipes ont néanmoins proposé un match plaisant et haletant. Suite à cette défaite, les London Irish pointent toujours à la dixième place de Premiership.

Northampton 45-31 Bristol

Avec 11 essais inscrits durant la rencontre, Northampton et Bristol ont offert un sacré spectacle au public présent au Franklin's Gardens. Après avoir franchi la ligne à quatre reprises en première mi-temps, les Saints de Northampton pensaient avoir fait le plus dur. En deuxième période, les Bears de Bristol se sont réveillés et ont cru, le temps de quelques minutes, pouvoir réaliser un incroyable come-back. Trop courts, les joueurs de Pat Lam concèdent une quatrième défaites de suite.

Saracens 33-22 Sale

Toujours invaincus depuis la reprise du championnat, les Saracens font la course en tête. Devant leurs supporters, les coéquipiers d'Andy Good ont confirmé leur première place face aux Sharks de Sale, l'actuel dauphin de Premiership. Une chose est sûre, il ne fallait pas arriver en retard. Avec un essai chacun dans les six premières minutes, les Sarries et les Sharks ont donné le ton d'entrée. Privés d'Owen Farrell, les Saracens ont inscrit quatre essais durant la rencontre, malgré trois cartons jaunes reçus. Le club basé à Watford compte désormais dix points d'avance sur son adversaire du jour.