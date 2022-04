Harlequins - Leicester Tigers : 26-20

Les Harlequins continuent sur leur lancée et enchaînent une sixième victoire consécutive en s'imposant à domicile face au leader Leicester. Après un début de match à rebondissements avec deux essais pour chaque équipe avant la demi-heure de jeu, les locaux passent en tête à la mi-temps (15-12). A la fin d'un chassé-croisé en seconde période, l'essai de l'ailier Esterhuizen offre la victoire aux "Quins" avant une dernière pénalité de Marcus Smith (80e).Grâce à ce succès, les Londoniens entretiennent l'espoir d'une deuxième place, synonyme de demi-finale à domicile. Ils comptent cinq points de retard sur les Saracens.

Saracens - Exeter Chiefs : 38-22

Dans l'autre gros match du week-end, les Saracens confirment également leur bonne forme en s'imposant face à Exeter, autre prétendant aux demi-finales de Premiership. Après un début de match maitrisé, les "Sarries" se font peur en encaissant deux essais en l'espace de sept minutes (27e, 34e) et virent à la pause avec un retard de cinq points (10-15). Au retour des vestiaires, les coéquipiers d'Owen Farrell se reprennent et infligent un cinglant 28-7. Ils décrochent par la même occasion le bonus offensif. Une victoire à cinq points qui leur permet de se rapprocher à quatre longueurs du leader Leicester.

Bath - Northampton Saints : 31-36

Autres prétendants aux demi-finales, les Saints ont tenu leur rang face à la lanterne rouge du championnat en s'imposant sur la pelouse de Recreation Ground de Bath. Le match a pourtant mal débuté pour les visiteurs, qui sont menés 17-7 à la mi-temps. Mais avec quatre essais en seconde période, Northampton renverse la vapeur pour s'imposer avec le bonus offensif. Les Saints montent ainsi à la quatrième place du championnat. Leur adversaire du jour stagne en dernière position.

Bristol - Gloucester : 29-28

Dans un match serré, les Bristol Bears s'imposent de justesse face à Gloucester. Les locaux imposent le rythme en début de match et mènent 17-0 au bout de dix minutes de jeu. Dans la foulée, les visiteurs réagissent en inscrivant 21 points avant la mi-temps (17-21). Au retour des vestiaires, le match s'équilibre et il faudra attendre le dernier quart d'heure pour voir le score bouger. Après un essai de part et d'autre, l'ailier de Bristol Toby Fricker assène le coup de grâce à la 78e minute, pour permettre à son équipe de s'imposer.

Wasps - Worcester : 41-12

Worcester n'y arrive toujours pas et concède une cinquième défaite en six matchs à Coventry. Menés 15-0 à la mi-temps, les Warriors n'ont pas pu renverser la tendance en seconde période et s'inclinent finalement 41 à 12. Grâce à cette victoire bonifiée, les Wasps conservent l'espoir d'une qualification pour les demi-finales. Ils pointent actuellement à la 8e place.

Newcastle - London Irish : 14-42

Les Londons Irish mettent fin à une série de trois défaites en s'imposant sur la pelouse de Newcastle. Les Londoniens ont dominé la première mi-temps et rentrent aux vestiaires avec 14 points d'avance (14-28). Pas de réaction des locaux au retour des vestiaires qui encaissent même deux essais de plus. Grâce à cette victoire, les Londons Irish reviennent à cinq points de la quatrième place.