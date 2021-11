Leicester 40-23 Bath

Historique tout simplement. Grâce à leur huitième succès en autant de matchs cette saison en Premiership, les légendaires Tigers réalisent le meilleur début de saison de leur histoire. Oui, vous avez bien lu. Ce vendredi, en ouverture de la huitième journée, Leicester recevait une équipe de Bath en grande difficulté depuis le début de la saison, et en position de lanterne rouge. Un choc des extrêmes que les coéquipiers de George Ford, pas convoqué avec le XV de la Rose, ont parfaitement négocié. Pourtant, les visiteurs se sont bien accrochés durant une grande partie de la rencontre.

Max Clark marquait même le premier essai de la rencontre. Après les réponses de Nic Dolly et Matt Scott pour Leicester, c'est Danny Cipriani qui laissait les siens dans le match avec des pénalités, avant que son deuxième ligne McNally ne marque. Le score était de 23-20 juste avant l'heure de jeu. Mais en fin de partie, le leader a décidé d'accélérer et Ford mettait à l'abri ses hommes avant que Tom Cowan-Dickie ne scelle le score en fin de match. Leicester toujours plus haut.

Saracens 34-34 London Irish

Une rencontre au scénario fou. Privés de plusieurs internationaux, les Saracens recevaient des London Irish plutôt séduisants en ce début de saison, pour un duel alléchant. Mais dès le début du match, cette rencontre semblait tourner court puisque grâce à un essai de Tom Woolstencroft et à un doublé de Rotimi Segun, les Sarries comptaient déjà une grande avance à la mi-temps. Avance accrue dès le retour des vestiaires avec deux nouvelles banderilles, par Mako Vunipola et Ben Earl, tous deux laissés de côté par Eddie Jones. Malgré l'essai de Kyle Rowe, le score était de 34-8 à l'heure de jeu.

En plus, les Irish, déjà en plein cauchemar, évoluaient à 14 depuis la 21e minute après le carton rouge contre Coleman. Mais l'impossible est alors arrivé. Déjà auteur du premier essai des siens, Kyle Rowe marquait de nouveau et entamait une véritable "remontada". Métamorphosés, les visiteurs revenaient à sept points après les essais de Phipps et Rogerson. Une action dantesque était alors engagé après la sirène. À la 85e minute, le héros Kyle Rowe signait son triplé et amenait son équipe à deux petites longueurs. La transformation en coin de Rory Jennings était alors décisive... Et elle passait parfaitement entre les perches. Les Irish l'avaient fait : ils arrachaient le match nul.

Bristol 27-5 Worcester

Dans ce week-end de doublons, Bristol a pu compter sur son maître à jouer Callum Sheedy, laissait à disposition par le pays de Galles. L'ouvreur a d'ailleurs largement participé au succès des siens devant Worcester à Ashton Gate. En difficulté cette saison, les Bears n'ont pourtant eu aucun mal à se défaire d'une équipe de Worcester orpheline de Duhan Van Der Marwe. Toby Fricker s'est signalé par un doublé, alors que Sam Jeffries et Tom Whiteley inscrivaient les deux autres essais des Bears. Côté Warriors, seul Noah Heward est parvenu à trouver la faille. Bristol passe devant son adversaire du jour au classement.

Sale 30-6 Nothampton

Là aussi, la performance est belle. Les Sharks ont dévoré Northampton lors de cette huitième journée. Comme à leur habitude, les coéquipiers de A.J MacGinty ont pu compter sur la précision de leur ouvreur pour faire la course en tête durant la plus grosse partie du match. Ensuite, Sale a déroulé. Van Der Merwe, Yard et Ross inscrivaient les trois essais locaux, tandis que Nothampton restait stérile, incapable de marquer le moindre essai. Tout en maîtrise et avec au final 15 points de MacGinty, les Sharks s'imposaient tranquillement 30 à 6.

Exeter 14-15 Newcastle

Assuremment un des gros coups de la journée. Newcastle a surpris Exeter sur sa pelouse, pour s'adjuger sa deuxième victoire de la saison à l'extérieur. Alors forcément, les Chiefs étaient privés de nombreux joueurs cadres, partis en sélections en ce week-end international. Mais quand même, la performance est notable. George McGuigan inscrivait le premier essai des siens d'entrée de jeu et surprenait les locaux. Et alors que l'on pensait que le match tournait à l'avantage d'Exeter en début de seconde période, avec les essais de Joe Simmonds et Don Armand, Ben Stevenson ramenait son équipe à deux points. Et en toute fin de match, le coup de grâce était donné par Brett Connon, par une pénalité décisive. Après un ultime contre en touche à la 85e minute, Newcastle pouvait exulter et célébrer.

Wasps 16-26 Harlequins

Sans plusieurs de leurs cadres, les champions en titre avaient un déplacement périlleux sur la pelouse des Wasps ce dimanche. À la Coventry Building Society Arena, ce sont d'ailleurs les locaux qui ont planté la première banderille. Sur un ballon laissé tomber par les 'Quins, Jacob Umaga lançait une contre-attaque éclair et délivrait une superbe passe à son ailier Murley. Ce dernier fixait, pour donner à Gabriel Oghre qui concluait cette très belle action. Surpris et menés finalement 16-0 à la mi-temps, les Harlequins réagissaient alors en seconde période. Un mi-temps un sens unique dans laquelle ils infligeaient un 26-0 à leurs adversaires. Tyrone Green, Scott Steele et Luke Northmore, par deux fois, parvenaient à marquer. Les champions en titre gardent leur place sur le podium.