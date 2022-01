Ce dimanche, deux matchs particuliers se sont déroulés en même temps en Angleterre. Pour le compte de la 13e journée de Premiership, Leicester, leader incontesté et seule équipe encore invaincue en Europe se déplaçait sur le terrain des Wasps. Pour la centième d'Ellis Genge sous le maillot des Tigers, ceux qui ne s'étaient plus inclinés depuis le 5 juin dernier et une réception des Bears, sont finalement tombés à Coventry (16-13). Trop sanctionnés comme en témoignent les deux cartons jaunes reçus et l'essai de pénalité encaissé en début de match, les Tigers n'ont pas su revenir dans le match et s'inclinent logiquement. Ils conservent tout de même leur première place au classement, avec huit points d'avance sur les Saracens.

Bath gagne enfin

Dans l'autre extrémité du classement, Bath, bon dernier, recevait Worcester. Incapable de gagner depuis le début de la saison, les coéquipiers de Jonathan Joseph ont profité du carton rouge reçu d'emblée par l'international écossais Rory Sutherland dès la sixième minute de jeu. Dans un match tendu face à des Warriors avant-derniers de Permiership, Bath s'imposait finalement 22-19 et remonte à 13 points de son adversaire du jour. À noter que cette saison, aucune relégation n'aura lieu en Premiership, ce qui peut expliquer la saison calamiteuse du club.