Premiership Cup : London Irish-Worcester en finale de la Coupe

On jouait mardi et mercredi les demi-finales de la Coupe d’Angleterre (Premiership Cup). Mardi, les London Irish ont battu Leicester (50 à 29) et mercredi Worcester a battu Gloucester chez lui (35-29) avec un festival de l’ailier écossais Duhan Van der Meerwe. Les deux équipes vont se retrouver en finale le 17 mai à Brentford dans le stade des London Irish. Évidemment, cette compétition a perdu de sa superbe. Elle est l ‘héritière de la Coupe d’Angleterre historique, puis de la Coupe Anglo-Galloise (2005-2018). Mais elle a de la peine à exister, coincée entre le Championnat, la Coupe d’Europe et le calendrier international. A vrai dire, les clubs anglais font souvent jouer des équipes mixtes avec beaucoup d’espoirs. Ainsi Leicester, leader du championnat et qualifié pour les quarts de finale de la Champions Cup a quand même encaissé neuf essais des mains des London Irish, septièmes. La première mi-temps, notamment, fut à sens unique.

On rappelle que la Coupe d’Angleterre, créée en 1972, fut la première compétition d'Élite du pays à une époque où il n’existait pas de championnat du tout. Le fait que la finale se joue à Brentford et non à Twickenham dit tout de la déconfiture de ce trophée. Mais ce match permettra à Worcester de viser son premier titre. Les London Irish l’ont gagné en 2002.