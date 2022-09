Le club avait jusqu'à dix-huit heures lundi, pour présenter un plan de continuation et des garanties financières, mais il n'a pas été en mesure de le faire. Peu après l'expiration du délai, la Fédération anglaise de rugby (RFU) a annoncé la suspension du club de toute compétition, y compris ses sections féminines ou ses équipes de jeunes. Dans la foulée, le club a annoncé que la holding qui le contrôle avait demandé à être placé en redressement judiciaire et que le ministère du Numérique, de la Culture, des Médias et des Sports avait accepté cette requête.

"Alors que les négociations avec des investisseurs potentiels n'ont pas permis d'apporter les fonds absolument nécessaires, la mise en redressement judiciaire semble la meilleure solution pour préserver les intérêts de l'entreprise et offrir les meilleures chances de trouver une solution pour sauver le club", a écrit le club dans son communiqué. "Nous comprenons que les derniers mois ont été difficiles pour les joueurs, le staff et les supporters des Worcester Warriors", a expliqué un porte-parole du ministère, assurant que celui-ci avait "travaillé 24/24h" avec le club et les instances pour éviter cette issue.

Duhan van der Merwe (Worcester)Icon Sport

"Nous allons demander à un tribunal la nomination d'un administrateur judiciaire et nous allons commencer à explorer toutes les options possibles pour protéger les créanciers et préserver l'offre de rugby à Worcester", a-t-il poursuivi. Parmi les principaux créanciers du club, qui serait endetté à hauteur de près de 30 millions d'euros, figure le fisc britannique, selon la presse anglaise. Samedi, alors qu'ils n'étaient plus payés intégralement et souvent en retard, les joueurs de Worcester avaient néanmoins trouvé des ressources pour battre les Newcastle Falcons (39-5), leur première victoire de la saison après deux défaites inaugurales.

Des forfaits si la situation ne s'améliore pas

Le match de la 4e journée à Gloucester a été annulé et les Warriors perdront par forfait les prochains matches jusqu'à ce que leur avenir soit tranché. "Nous espérons qu'un repreneur pourra permettre aux Worcester Warriors de revenir au rugby professionnel", avait expliqué le patron de la RFU, Bill Sweeney, dans le communiqué qui annonçait initialement leur suspension. Il s'était également engagé à ce que la RFU "tire les leçons de cette situation pour voir quels règlements pourraient être mis en place pour permettre davantage de transparence financière pour toutes les parties".

"Le rugby est un sport relativement jeune dans le professionnalisme et il était de notoriété publique que des clubs étaient en difficulté financière même avant (la pandémie de) Covid-19", a encore rappelé le dirigeant. Un autre club de l'élite anglaise, les Wasps, avaient récemment approché un tribunal pour demander la nomination d'un administrateur après avoir fait défaut sur un emprunt de 40 millions d'euros en mai dernier. Le club, désormais basé à Coventry, espérait toutefois encore éviter un dépôt de bilan qui entraînerait très probablement sa relégation.