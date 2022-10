Il a également été annoncé que la société avait cessé ses activités avec effet immédiat, bien qu'un petit nombre d'employés aient été retenus "pour soutenir la fermeture ordonnée de la société et le fonctionnement de la Coventry Building Society Arena". Le stade n'est pas affecté par l'administration et continuera à fonctionner normalement.

Un communiqué en début d'après-midi a confirmé qu'Andrew Sheridan et Raj Mittal de FRP (un conseiller spécialisé en affaires), avaient été nommés co-administrateurs de Wasps Holdings, la société des clubs de rugby masculin et féminin des Wasps. "C'est un jour sombre pour le rugby anglais, et nous savons que ce sera une nouvelle dévastatrice pour tous les joueurs et membres du personnel des Wasps, les anciens joueurs, les sponsors et leurs milliers de supporters à travers le monde, et tous ceux qui ont déjà été impliqués dans ce grand club" , a déclaré Sheridan.

Koch déjà courtisé par le Stade français

À l'instar de Worcester, également suspendu de toute compétition, les Wasps devraient subir un exode massif de leurs joueurs. Le club de Coventry compte dans ses rangs Joe Launchbury (65 sélections avec l'Angleterre), le puissant Alfie Bearbary ou le pilier Springbok Vincent Koch. Ce dernier est d'ailleurs la cible du Stade français comme révélé par Midi Olympique. L'annonce brutale de cette décision intervient également dans un contexte de réduction de la Premiership, à court ou moyen terme. En effet, le président de la fédération anglaise Bill Sweeney a déclaré la semaine dernière qu'il serait favorable au passage à dix clubs de la Premiership, contre treize avant la suspension des Wasps et de Worcester.