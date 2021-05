Il y a quelques semaines, nous vous parlions du phénomène Sam Simmonds. Le troisième ligne impressionnait par sa capacité à marquer des essais malgré son poste. Hier, il a été encore plus loin. Simmonds s'est offert un triplé face aux London Irish et devient officiellement le joueur ayant inscrit le plus d'essais en une saison de Premiership. Trop puissant pour les défenses, le numéro 8 des Chiefs est maintenant à 19 réalisations, alors que 3 journées restent à jouer. Impressionnant, il est maintenant à 50 essais en 66 matchs de championnat. Affolant pour le nouveau Lion Britannique, toujours boycotté par Eddie Jones avec le XV de la Rose.