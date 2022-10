Sale 37-14 London Irish

Les Sharks continuent de croquer leurs adversaires. Face aux Irish, Sale a fait la différence en deuxième période après un premier acte où les Requins menaient déjà de huit longueurs. Mais grâce à un doublé de Roebuck et Ashman, Sale a appuyé sur l’accélérateur pour glaner un cinquième succès en autant de rencontres. En plus de ce bilan parfait, les Sharks ont pris le point de bonus offensif pour s’intercaler juste derrière les Saracens au classement. Les Irish sont eux, avant-derniers.

Gloucester 31-28 Bristol

Match spectaculaire entre les Cherry and Whites et les Bears. Grâce à Reid, Gloucester a d’abord ouvert les hostilités avant que les deux équipes ne se livrent un dantesque chassé-croisé. Si les rouge et blanc menaient 21-14 à la pause, Bristol a vite fait son retard et est même passé devant à l’heure de jeu suite à un essai d’Uren. Mais Gloucester a remis un coup de collier grâce à Rapava Ruskin et au pied d’Adam Hastings. À quatre minutes du terme, l’ouvreur anglais s’est chargé de donner la victoire à ses coéquipiers, propulsant les Cherry and Whites à la quatrième place.

Harlequins 19-27 Leicester

Les Tigers rugissent à nouveau. Après deux défaites de suite, les coéquipiers de Freddie Burns ont vite remis les choses dans l’ordre sur la pelouse des Harlequins. Reffell et Montoya donnaient douze points d’avance à Leicester à la mi-temps avant que les Tigers ne gèrent leur avance. Anthony Watson a marqué son premier essai sous ses nouvelles couleurs et Reffell s’est offert un doublé pour une victoire bonifiée chez la bande à Marcus Smith. Danny Care est passé derrière la ligne pour l’honneur, réduisant l’écart entre les deux formations.

Saracens 37-31 Bath

Les Sarries sont toujours invaincus et continuent d’impressionner. Face à la lanterne rouge Bath, Alex Goode et Owen Farrell ont permis aux triples champions d’Europe de vite mener lors de ce duel des extrêmes. Mais Bath n’a jamais abdiqué. Après une première période conclue sur le score de 16 à 10 pour les Sarries, les hommes de Mark McCall ont inscrit trois essais en quatorze minutes, ce qui n’a pas entamé la motivation de Bath. Les coéquipiers de Joe Kokasinaga partaient de trop loin mais se sont consoler avec un point de bonus offensif. Les Sarries ont invaincu et ont pris 25 points sur 25 possibles.

Northampton 32-31 Newcastle

Les Saints se sont fait peur mais s’offrent tout de même le match du week-end. Face à Newcastle, Northampton menait 13-0 après vingt minutes de jeu avant que les Falcons ne déploient leurs ailes et finissent en trombe le premier acte. 13-14 à la pause. Mais l’après-midi de montagnes russes ne faisait que commencer puisque les Saints sont repartis à l’assaut en infligeant un 19-0 à leurs opposants du week-end. Mais à l’heure de jeu, Newcastle a remis la marche en avant pour finalement mourir à un point de Northampton. Les Saints sont troisièmes derrière Sale et les Saracens.