Dix matchs, dix défaites, un goal average négatif de 156. En début de saison, personne n'aurait pu imaginer un tel cataclysme au sein de ce club, qui compte dans ses rangs des joueurs de classe internationale comme Anthony Watson (27 ans, 62 sélections avec le XV de la Rose), Jonathan Joseph (30 ans, 61 sélections), ou encore Sam Underhill (25 ans, 27 sélections) et Joe Cokanasiga (24 ans, 16 sélections). Mais alors que se passe t-il à Bath?

Comme de nombreux clubs en Europe, les bleus, noirs et blancs sont durement touchés par des cas de Covid au sein de leur effectif. Pour conséquence, il n'avait pas pu terminer l'année 2021 puisque le match face à Exeter, prévu le 29 décembre a été annulé. La commission de la Gallagher Premiership avaient alors donné match gagné 28-0 pour les Chiefs d'Exter.

Ils n'ont pas pu non plus débuter 2022 par le déplacement au London Irish, lundi 3 décembre, toujours à cause de cas de Covid à Bath. "Suite à l'annulation de notre match de Premiership Rugby Cup contre Exeter Chiefs plus tôt cette semaine, nous sommes désolés d'annoncer que notre match Gallagher Premiership contre London Irish le lundi 3 janvier au Brentford Community Stadium ne peut plus se dérouler en toute sécurité. D'autres absences de joueurs liées à Covid signifient que notre match doit être annulé", peut-on lire sur le site officiel du club. Etant donné que les cas positifs se trouvent du côté de Bath, un nouveau 28-0 devrait être attribué en faveur des London Irish.

Pour ne rien arranger aux affaire de Bath, à cela s'ajoute de nombreuses absences dans l'effectif à cause de blessures en cascade. Motif qui, cumulé aux cas de Covid, empêchait le staff d'aligner assez de joueurs et d'assurer la tenue des matchs face à Exeter et aux London Irish.

Et du coup, une descente en 2ème division ?

Dans la plupart des championnats domestiques, dernière place au classement signifie descente à l'échelon inférieur. A l'instar des Saracens, rétrogradés il y a quelques saisons en deuxième division anglaise à cause du salary cap, les bleus, noirs et blancs auraient du connaître une descente (si toutefois ils conservent leur dernière place au classement). Mais dans tout ce malheur pour l'effectif de Bath, la lumière vient du règlement de la ligue. En effet, celle-ci a statué sur un championnat sans descente. En clair, Bath aurait pu ne disputer aucun match, et déclarer forfait à toutes ses rencontres, il n'aurait pas courru le moindre risque pour son maintien dans l'élite du rugby anglais.