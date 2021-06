Bristol Bears 36-43 Harlequins

Les Bears étaient les grands favoris de cette première demi-finale. D’autant que la rencontre de samedi après-midi se tenait dans leur antre de l’Ashton Gate (Bristol). Néanmoins les Harlequins, meilleure attaque du championnat, étaient venus avec l’idée de leur jouer un vilain tour, pour se donner à nouveau l’opportunité de disputer une finale.

Bristol entame en tout cas pied au plancher. Grâce à la botte du buteur maison, Callum Sheedy, mais aussi grâce à des essais du flanker Ben Earl (7e), ainsi que des ailiers Max Malins (11e et 21e) et Luke Morahan (27e). Même si les Quins répondent juste avant la pause, l’écart est alors énorme (28-5) et les supporters locaux sont déjà à la fête.

Le scénario au retour des vestiaires est tout autre. Les partenaires de Marcus Smith vont revenir métamorphosés en deuxième période. Un essai de Tyrone Green, un autre de James Chisholm, puis encore un de Louis Lynagh, et les Harlequins ne sont plus qu’à quatre longueurs des Bears à 25 minutes du terme.

Le scénario complètement fou se poursuit, les deux formations vont jusqu’en prolongation. Et c’est finalement les Quins qui sortent vainqueurs de ce duel mémorable aux physionomies différentes, avec douze nouveaux points inscrits, contre seulement cinq pour Bristol. Score final : 36-43. Les Londoniens tiennent leur exploit, ainsi que leur place finale.

Exeter Chiefs 40-30 Sale Sharks

Dans l’autre demie, les Chiefs, deuxièmes de la phase régulière, affrontaient les Sharks, troisièmes. Ce match a été tout aussi riche en points et en essais. Dans l'enceinte de Sandy Park, Sale débute mal : Manu Tuilagi écope d’un carton jaune (4e). Les locaux en profitent et scorent par l’intermédiaire de leurs joueurs cadres. Le talonneur Luke Cowan-Dickie va à dame en premier. Tom O’Flaherty fait de même. S’en suivent quelques pénalités ainsi qu’un essai de chaque côté. À la pause, de solides Chiefs mènent au tableau d’affichage, 22 à 13.

Le break ne sera jamais vraiment comblé par les Sharks du Springbok Faf de Klerk. Les deux équipes font gonfler le score, mais le rapport de forces reste en faveur des locaux, toujours dominateurs. Et quand bien même Sale inscrit l’essai de l’espoir par le biais d’une charge de bélier signée Dan du Preez, finissant derrière la ligne (37-30), Exeter ne rompt jamais vraiment.

Les hommes de Rob Baxter mettent un énième coup de massue sur la tête de leurs adversaires, quand Joe Simmonds convertit une nouvelle pénalité. Les derniers vainqueurs du championnat anglais s’imposent (40-30). Ils défendront leur titre, ce samedi après-midi, à Twickenham. C’est la sixième fois d’affilée qu’Exeter rejoint la finale de Premiership.